涉掏空葳格校產...金錢豹創辦人袁昶平夫妻今遭檢方聲押 法院准了

金錢豹、葳格國際學校創辦人袁昶平夫妻遭廠商踢爆，涉嫌掏空校產，金額上易原，台中葳格國際學校上月8日遭檢方搜索，一級主管手機遭檢方查扣在案，袁昶平夫妻等人另涉恐嚇、毆打電商「台中威力」、違反稅捐稽徵法等罪，已經檢方起訴。據了解，檢方今天以背信等罪，聲押袁昶平吳菀庭，台中地院下午裁定羈押禁見。

台中地檢署表示，此案由檢察官洪佳業，指揮重案支援中心檢察事務官、法務部調查局中部地區機動工作站，持台中地院核發之搜索票，分別今年5月8日、6月23日，前往葳格學校、寶麗金公司、金悅富公司，以及創辦人袁昶平、董事吳菀庭等人的住居所搜索。

今天約談袁昶平、吳菀庭到案說明，此案起因於葳格學校等法人機構，涉嫌遭掏空校產、公司資產，檢方為保全相關證據、釐清案情全貌，啟動此波強勢偵查行動。

經檢察官偵訊後，認被告袁昶平、吳菀庭2人涉犯行使業務登載不實文書罪、公益侵占、業務侵占罪、背信罪，以及違反商業會計法第71條第4款故意遺漏會計事項致財務報表不實等罪嫌重大；且有事實足認2人具有湮滅、偽造、變造證據及勾串共犯、證人之虞。為確保後續偵查程序順利進行，檢察官當庭逮捕2人，並向台中地院聲請羈押禁見，業經法院裁准。

中檢強調，本案涉及私校治理、家族企業化經營及法律界線，將持續秉持「有據必查、違法必辦」之原則，全面清查被告等所涉相關不法情事，以維護社會公義。

金錢豹創辦人袁昶平在2023年間因涉嫌國泰洋酒逃漏稅案，獲得一億元交保，全案仍在台中地院審理中，袁昶平在前年間與小24歲的葳格高中執行董事吳菀庭再婚，二人在去年9月間遭廠商指控，二人涉以整修校區名義，發包工程，但故意拖欠千萬元工程款，另涉及收受回扣、作假帳購買精品、出國旅遊、購買勞斯萊斯等豪車，疑有掏空校產狀況，金額上億元。