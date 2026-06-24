雄檢資深檢察官陳俊秀公祭 法務部長哀悼追憶

高雄地方檢察署資深檢察官陳俊秀15日因身體不適緊急送醫，全力搶救後仍宣告不治，今天舉辦公祭。法務部長鄭銘謙表示，陳俊秀是非常優秀的檢察官，非常敬業且辦案穩定。

高雄地檢署今天發布新聞稿表示，陳俊秀15日過世，全體員工對陳俊秀驟逝深感哀痛，檢察長黃元冠第一時間向家屬表達慰問，並指示全力協助後續治喪與撫卹事宜。

雄檢表示，陳俊秀家屬今天舉辦家祭，但鄭銘謙因另有重要公務，已在日前先赴靈堂上香慰問。今天指派法務部政務次長黃謀信及檢察司長張曉雯南下參加公祭，代表法務部向家屬致意，表達對第一線檢察官的支持與關懷。

鄭銘謙透過新聞稿表示，早年在台南地檢署與陳俊秀共事時，就對其敬業精神與辦案能力印象深刻。陳俊秀責任感強、辦案沉穩，始終堅守司法專業，是極為優秀的檢察官，對其驟然離世深感不捨。

最高檢察署代理檢察總長徐錫祥今天中午前往靈堂參加公祭，他也勉勵大家要重視身體健康。未來將持續改善工作環境，協助檢察員工在工作與健康之間取得平衡。

雄檢指出，陳俊秀是司法官訓練所第33期結業，曾任主任檢察官，先後在偵查、公訴及執行等業務歷練，投身司法工作超過30年，辦案經驗豐富，深受敬重。

其中，104年高雄大寮監獄發生挾持事件，時任重案組主任檢察官的陳俊秀臨危受命，與檢察官林俊傑趕赴現場，在長達10小時對峙過程中，多次與受刑人協商溝通，成功協助危機處理，事後獲法務部表揚。

雄檢指出，陳俊秀任內承辦多起重大案件，包括吸金近新台幣3億元案件、大巴馬藝術投資集團涉詐欺案，以及爆裂物恐嚇案件等，展現深厚法律專業與堅定執法態度。

高雄地檢署表示，陳俊秀一生奉獻司法、恪守職責，其敬業精神與辦案風範，將長留司法人員心中。