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假共清真撈錢？藍中委騰昌公司遭爆違法 桃檢今揮軍突襲大稽查

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

針對國民黨中央委員史碩仁經營的騰昌公司，涉嫌假借共同清除機構名義違法對外招攬營建廢棄物，經媒體大肆披露，桃園地檢署今早迅速分案，即刻率桃園市政府環保局等相關單位，前往騰昌位於桃園八德的廠房展開全面性聯合大稽查。

根據爆料指出，騰昌營建廢棄物共同清除處理股份有限公司對外宣稱為專業清運機構，但依法共同清除處理機構只能收受並處理股東內部所產生的營建廢棄物，公司負責人利用國民黨中常委一職欺壓官員、橫行地方，涉嫌大肆對外公開招攬業務，收受非股東的外部營建廢棄物。

無論是外界或在地議員強烈質疑該公司是「假共清、真廢清」，甚至有居民指控處理的廠房不僅鄰近住宅區，旁邊有幼兒園，百公尺內便是部立桃園醫院，長期有大型卡車頻繁進出，嚴重衝擊周邊國土環境與公共安全。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德說，面對重大民生與環境疑慮，民生專組檢察官賴瀅羽上午收案後，親自率領專案小組，會同調查局桃園市調查處、桃園市環境保護局、建築管理處、都市發展局、海岸資源循環工程處、政風處，以及環境部環境管理署北區環境管理中心等中央與地方多個局處單位，大動作前往騰昌公司位於八德區的廠房進行突擊式聯合稽查，現場查調營運紀錄並全面檢視廠區運作狀況。

桃園地檢署強調，為捍衛國土環境安全，針對騰昌公司經營清除處理廢棄物等業務行為有無違反相關法令，將依據今天實地稽查與搜索的結果，持續與相關主管機關密切研議並深入追查，同時持續追捕因妨害公務遭通緝年餘的負責人史碩仁到案。

騰昌公司清除處理營建廢棄物的廠房就位在人口、校區、醫院密集的八德區永豐路，桃檢承辦檢察官賴瀅羽今上午率相關單位前往稽查。圖／桃園地檢署提供
騰昌公司清除處理營建廢棄物的廠房就位在人口、校區、醫院密集的八德區永豐路，桃檢承辦檢察官賴瀅羽今上午率相關單位前往稽查。圖／桃園地檢署提供

桃園地檢署民生專組檢察官賴瀅羽今晨收案後，馬上親自率領調查局桃園市調查處、環境部環境管理署北區環境管理中心及桃市府環保局等中央與地方各局處前往騰昌公司位於八德的廠房稽查。圖／桃園地檢署提供
桃園地檢署民生專組檢察官賴瀅羽今晨收案後，馬上親自率領調查局桃園市調查處、環境部環境管理署北區環境管理中心及桃市府環保局等中央與地方各局處前往騰昌公司位於八德的廠房稽查。圖／桃園地檢署提供

桃園 廢棄物

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