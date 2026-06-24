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台64丟包案11/2起審理 將帶國民法官現場履勘

中央社／ 新北24日電

温男今年1月被計程車司機林男丟包在台64線快速道路後遭輾斃，林男依遺棄致死罪嫌起訴。新北地院今天排定11月2日至6日由國民法官參審，並同意11月4日至案發現場路段履勘。

根據新北地檢起訴書，林姓司機1月25日凌晨透過叫車平台Bolt接到25歲温姓男子訂單，在北市載到温男後前往新北板橋。林男行經中和台64線往板橋匝道時將車停在道路邊線與隔音牆處，要求温男下車後駕車離去，温男隨後被經過的4輛車輾壓死亡。檢方日前依遺棄致死罪嫌起訴林男，全案將由國民法官審理。

新北地院今天再度召開準備程序庭，全案排定11月2日至6日連續5天密集審理，並當場抽選200名候選國民法官，最後將從中選出6名國民法官、4名備位國民法官。

林姓司機的辯護人主張，林男當時是將温男放置路肩，因此希望審理期間能帶國民法官至案發的台64線路肩履勘，實際體驗立體感與空間感，確認該地點是否車水馬龍，同時也希望將被查扣的該案車輛移至現場，盡力還原當時狀況。檢方則認為無履勘必要性，若進行履勘勢必將封閉該路段，與案發時的情境明顯不同。

合議庭評議後，審判長表示，他個人喜歡嘗試新事物，且辯護人主張到場勘驗不無道理，裁定11月4日下午由公務車接送國民法官至現場履勘，過程控制在10分鐘以內。屆時將請警方協助管制，封閉該路段外側道路與路肩，並將扣案車輛移至現場。

此外，林姓司機的辯護人今天也聲請函詢法醫研究所等單位，針對死者鑑定報告測出的藥物數值，是否代表其生前有施用毒品，以及該濃度是否會對身體造成影響等，同時也聲請函詢公路局台64線的路肩寬度。

新北 國民法官 Bolt

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