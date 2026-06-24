千萬獎金充公超嘔！ 頭獎冒領案國稅局找到真中獎人...發票正本不見了

2024年7、8月統一發票千萬頭獎開在鳳山某飲料店，兌獎截止日前都無人出面領獎，陳姓男子自稱消費者要業者補印發票，因引起業者、銀行起疑被拒，業者最後根據消費時間、金額找到實際中獎人，原來是店家常客，但已過兌獎期，且發票找不到正本，只能和千萬頭獎錯身而過。

財政部公告2024年7、8月期統一發票千萬頭獎名單，其中一張開在高雄市鳳山區某飲料店、為消費135元的發票，兌獎截止日為1月6日，國稅局於前年12月、去年1月3日多次發稿，呼籲中獎人趕緊兌獎。

陳姓男子看到國稅局新聞稿，起歹念找上開出中獎發票的店家，要求補印中獎發票，業者不疑有他，補印發票後給陳男，他先跑去鹽埕區某銀行兌獎，但拿不出正本被拒。

隔年1月3日，陳男轉頭又回到飲料店，要求業者補印發票再蓋章，在兌獎截止日當天跑到另家銀行，因拿不出正本被拒，還引起銀行起疑，通報國稅局後，發現陳男根本非中獎人。

據了解，當初陳男二度回到飲料店要求補開發票時，已引起業者起疑，後來根據中獎發票的消費金額跟開立時間，查出應為該店常客，國稅局接到銀行通報後，也循線查到業者，並致電真正消費的「常客」確認，終於找到這張千萬發票的得主。

陳男補印發票冒領，被國稅局依法告發，檢警偵辦時為查證，找來飲料店業者、銀行行員及真正中獎的「常客」作證，確認陳男並未消費，依詐欺未遂罪嫌對陳男提起公訴。

雖然成功找到中獎人，但「常客」發現自己中獎時，該張發票正本也找不到，直到兌獎時間截止，仍無法拿出正本兌獎，千萬頭獎最後充公。