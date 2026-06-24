高雄議員黃紹庭詐1455萬助理費…獲緩刑定讞 將被解職、不得爭取連任

國民黨高雄市議員黃紹庭多年來共詐領1455萬餘元助理費，檢方偵辦期間自白認罪並繳回犯罪所得，最高法院依貪汙治罪條例依利用職務詐取財物罪判黃2年徒刑，褫奪公權3年，並宣告緩刑5年，須服240小時義務勞務、繳交公庫200萬元、接受7堂法治教育課程，全案定讞。黃雖不用入監，但因褫奪公權，仍無法爭取連任市議員。

黃紹庭2014年起利用人頭助理、低薪高報等方式詐領助理費，每月款項入帳後，再請助理前往領錢，「回繳」溢領薪資，如申報4萬元薪水，實際只給助理2萬6000元至3萬元，繳回薪資則用於服務處支出或讓黃繳納健保、國民年金等。

黃紹庭在檢調搜索當天一早，搭機前往中國大陸廈門，隔天自拍影片澄清後失聯，直到三天後才返台，檢方複訊聲押獲准。檢方考量黃坦承全部犯行，並配合指證共犯，且與妻子主動繳回犯罪所得1455萬元，審酌他認罪並回犯罪所得，有助減少司法資源浪費，起訴建請法院從輕量刑。

一審高雄地方法院依利用職務詐取財物罪判刑2年，褫奪公權3年，並宣告緩刑5年，須繳交公庫150萬元、至指定機構從事240小時勞務。檢方針對黃科刑部分上訴，認為判決不分黃涉犯3罪的情節，一律量處1年10月徒刑，且依刑法規定減刑，量刑過輕。

二審高雄高分院難認一審量刑有濫用或怠惰知情，但判決漏未要求黃紹庭應接受法治教育課程，且未說明理由，因此撤銷緩刑負擔部分，改判判黃2年徒刑，褫奪公權3年，並宣告緩刑5年，須服240小時義務勞務、繳交公庫200萬元、接受7堂法治教育課程。