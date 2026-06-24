Bolt司機台64丟包高材生遭輾死　新北院合議庭同意封路現場履勘

Bolt司機林宇濬今年1月深夜，於台64快速道路路肩丟包温姓政大高材生，導致温男慘遭輾死。新北地方法院今續開準備庭，決定國民法官的抽選及後續調查證據，林男律師同時向合議庭聲請重回案發現場實地履勘，合議庭幾經評議，認為有其必要，諭知暫定於11月4日15時重回台64快速道路，封去半邊道路進行現場履勘。

林男律師團提出聲請現場履勘時，審判長許必奇除先了解事發地與法院的距離、車程，並反問林男律師，台64原本就是車水馬龍的交通要道，若將一整個國民法庭包括法官、國民法官、檢察官、律師、書記官、助理全部帶去，陣仗將多達近15人，屆時還要請警方協助管制交通及安全維護，會是個大工程。

但林男律師團指出，案發地雖已有現場照片、監視器等畫面，以及相關證人如後方司機、到場員警的證詞，但根據律師團先前私下前往事發現場勘驗的感想，認為有讓國民法官感受案發地空間感和立體感的必要，相信會讓國民法官能有不同的實際感官體驗。

經過合議庭簡單意見交換，審判長當庭諭知，暫定於全案11月2日至6日密集審理期間，於11月4日下午15點進行現場履勘，由於事故係於路肩發生，該處為兩線道，屆時不會完全封路，僅封閉外側車道及路肩，全程必須在10分鐘內結束，避免影響交通。

林男律師團也請求合議庭，函請警方在履勘當天將林男被查扣的豐田RAV4休旅車帶至現場，因RAV4車寬較寬，若以其他車輛代替模擬，無法還原當時雙方真實感受，此點也獲合議庭同意。

另外，林男律師也請合議庭協助函詢死者在三總北投分院及法醫研究所的驗屍報告，確認事故當下死者有無吸食毒品或飲酒，體內毒物或酒精濃度為何？以及該濃度對死者精神或新神狀態的影響。

25歲温姓死者是政大新聞、企管系雙學士，去年10月曾在鐵警局服替代役。今年1月25日凌晨，他透過叫車平台Bolt叫車，林男凌晨2時許接單後，開車載死者前往板橋，2時19分許在台64線往板橋方向27.5公里處的道路線與隔音牆間停車。不料死者下車後，於2時22分至31分許，倒臥快速道路遭4車輾過，當場頭顱破裂、全身多處骨折慘死，陳屍於內側車道。