酒後闖基隆碇內派出所直上3樓 拒捕罵警「龜孫子」下場出爐

張男酒後擅闖基隆市警察局第三分局碇內派出所，未經同意由側門溜進去直入3樓查看，員警發現後勸導離開被拒，隨即依法將張男逮捕，張辱罵員警「龜孫子」、「垃圾警察」等語數次。法官依侮辱公務員罪判有期徒刑2月，易科罰金得6萬，緩刑2年，並應給付5萬元、提供120小時義務勞務。

基隆地院判決書指出，張男今年2月16日下午4時50分許，酒後擅闖基隆市警察局第三分局碇內派出所，未經同意，從側門闖入，闖入3樓查看，經所長、警員等人發現後，勸導其離開卻拒絕。

判決書說，所長及警員遂依法將張男逮捕，但張男當場對依法執行職務的所長、警員辱罵「龜孫子」、「垃圾警察」、「XXX機X」等語數次侮辱公務員，警方依法提告送辦，經檢方起訴。

法官審理指出，張男僅因不滿警員依法逮捕，對警員恣意出口辱罵，不僅漠視國家公權力，法治觀念淡薄，侵害公務員之人格尊嚴及人身安全，考量犯後坦承犯行，且與告訴人達成和解，應給付5萬元，分10期匯款。

法官依侮辱公務員罪判有期徒刑2月，易科罰金得6萬，緩刑2年，再向指定之政府機關、政府機構、行政法人、社區或其他符合公益目的之機構或團體，提供120小時之義務勞務。緩刑期間付保護管束。

法官指出，依刑法第140條，於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱者，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康