只賺2千...高屏溪出水口遭倒廢棄物 貨車司機遭判刑

高雄市一名陳姓小貨車司機為了賺取2千元報酬，竟私自駕駛小貨車載運工地的廢木材與混凝土塊，偷偷棄置於大樹區麻竹園附近的高屏溪出水口處，嚴重破壞河川生態，橋頭地院法官因此依違反廢棄物清理法，判處陳男有期徒刑1年1個月，犯罪所得2千元沒收。

判決書指出，陳姓小貨車司機明知未領有主管機關核發的廢棄物清除、處理許可文件，依法不得從事廢棄物清運，他卻為了謀取私利，於去年11月29日晚間，駕駛自用小貨車前往高雄市某處工地，載運該工地從事事業活動所產生的廢木材、混凝土塊等營建廢棄物混合物。

陳男載滿廢棄物後，於同日晚間10時5分許，一路驅車前往高雄市大樹區麻竹園往高屏溪出水口，並趁著四下無人，將整車的廢棄物擅自傾倒在出水口處，隨即駕車逃離現場，高雄市環保局稽查人員直到12月9日前往該處稽查時，才赫然發現該水利地遭人非法棄置事業廢棄物，隨即通報警方循線追查，調閱路口監視器後鎖定陳男涉案。

陳男到案後對犯行坦承不諱，並承認該趟非法清運僅收取了單趟車次2千元的對價。法官批陳男僅為了一己私利，置土地保育維護於不顧，任意清運、棄置營業廢棄物，造成地質及水域環境破壞，且將營建廢棄物傾倒於河川水利地，對當地土壤與水文環境均造成相當危害。

不過法官也審酌，陳男始終坦承犯行、態度良好，且查閱其扣案小貨車雖為犯罪所用，但僅有此單趟運載紀錄，尚非密集、多次且反覆從事非法清運，加上犯罪利得僅2千元且已宣告沒收，若再將其生財小貨車宣告沒收，恐導致陳男承受過度，因此裁定小貨車不予沒收。全案仍可上訴。