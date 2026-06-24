發票千萬頭獎沒人領高雄男「補印」冒領被揭穿 意外找到中獎消費者

2024年7、8月統一發票千萬頭獎開在鳳山某飲料店，但都無人出面兌獎，陳姓男子看到新聞後，冒充消費者騙店家補印發票，企圖詐領千萬獎金，後來因拿不出正本被銀行及國稅局拆穿，陳男雖然沒領到錢，但檢方認為他行徑取巧詭詐、破壞社會信任，依詐欺取財未遂罪起訴。

財政部公告2024年7、8月期統一發票千萬頭獎名單，其中一張開在高雄市鳳山區某飲料店、為消費135元的發票，但直至去年1月兌獎截止日前幾天，該張中獎發票仍無人現身領獎。

陳姓男子看到新聞後，前年12月底先打電話到飲料店，謊稱自己就是該筆消費的中獎人，自稱發票遺失要求補印，隨後前往飲料店補印發票。

成功補印發票後，陳男趕在兌獎截止日前到彰化銀行鹽埕分行及第一銀行高雄分行兌領，但因補印發票並非正本電子發票證明聯，行員察覺有異婉拒，要陳男拿正本出來才能兌獎。

陳男又回到飲料店請求補開正本發票，但店家發現陳男連消費金額跟購買方式都答不出來，查證後發現他根本不是消費者，該張發票實際購買人為該店徐姓常客。

店家向國稅局反應後，國稅局確認陳男是冒領發票，並非中獎人，依法將他函送檢警偵辦。

高雄地檢署偵查時，陳男持店家補印的發票兌獎，因發票確實是店家誤信他說法列印，不構成行使偽造私文書罪，但陳男投機取巧、惡意詐取國家財庫，已觸犯普通詐欺未遂罪，今對他提起公訴，並建請法院從重判處2年以上徒刑。