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同事去西藏回台生病請長假 高雄警不爽班表大亂告隊長討心理賠償
高雄某分局警備隊邱姓警員單位同事前往西藏旅遊後回台生病，害他不僅要承接同事業務，勤務班表也大亂，邱男認為隊長違反勤務規定，因貼班導致他身心受創，告謝姓隊長求償9萬6000元，法官認為排班違規僅偶發一次，難認與身心受損有因果關係，判邱員敗訴。
判決指出，邱男的林姓同事前年八月前往西藏旅遊，當時其他同仁都建議他考量身體狀況，但林姓同事仍照計畫出國，結果回台後因高山症需長期住院，又因其他病症，自去年3月起陸續向單位申請病假與延長病假。
林姓同事因病長期請假，業務由邱姓員警接手，邱男質疑隊上警力不足，謝姓隊長卻准林姓同事假單，事後業務都轉到他身上，原本他一周早班、一周中班，卻被主管調整成「花式輪班」。
邱男主張，去年3月26日與27日的班表，兩班僅間隔10小時，違反勤務至少應有連續11小時休息的規定，影響他的生理時鐘，導致他進行了19周的心理治療被迫中斷，身心受創，向隊長提告求償9萬6千元。
謝姓隊長挨告後反駁，稱審核部屬請假本是職責，調度也是依勤務需求變更時段，並未增加邱員法定服勤時間，邱員早在前年9月就因身心問題就醫，與排假並無因果關係。
法官認為，林姓警員確實領有醫院診斷證明，謝姓隊長依權責准假「並非全然無據」，難認有何包庇或故意侵害邱員健康的惡意。
法官審酌邱員對休息不足心生反感，但依一般經驗常情，不至於導致身心崩潰。加上主管事後也依邱員就診需求調整固定班次，影響屬於短暫，判邱員敗訴，隊長免賠。
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