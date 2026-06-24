普發現金吸人口移入影響議員席次 竹東鎮長告關西鎮長涉期約賄選

新竹縣關西鎮預計於8月中旬普發每人5000元現金，引發外界質疑帶動遷戶籍效應。由於關西鎮人口增加後可望保住2席縣議員席次，連帶使新竹縣第8選區（竹東、五峰）下屆議員席次可能減少1席。竹東鎮6名縣議員與鎮長郭遠章今天前往新竹縣選舉委員會前抗議，將對關西鎮長陳光彩、關西鎮民代表會主席羅仕典、支持覆議案的代表及部分里長提出期約賄選告訴，並要求相關單位清查是否涉及不實遷徙戶籍情事。

新竹縣第8選區（竹東、五峰）縣議員上官秋燕、彭余美玲、鄭朝鐘、黃豪杰、楊昌德、林昭錡及竹東鎮長郭遠章今天召開記者會，質疑關西鎮普發現金案影響選區人口結構及席次分配公平性，要求相關單位徹查是否存在異常遷徙或虛設戶籍情形，並指此舉已涉及期約賄選，對竹東鎮民相當不公平。

上官秋燕指出，陳光彩主導普發現金政策，早在今年農曆春節前即開始規畫，原先研議每人發放1萬元，後經與代表會協商折衷為5000元，並於5月23日正式通過。她質疑，該政策目的在於「保住兩席議員席次」，利用公家預算吸引人口遷入。她表示，竹東鎮人口超過9萬人，卻可能因此減少1席議員，不僅影響民意代表席次，也將衝擊地方資源分配，此舉有失公平，若未獲釐清，未來各地恐在選舉年前比照辦理，形成不良示範。

上官秋燕表示，將對關西鎮長陳光彩、代表會主席羅仕典、支持覆議案的代表及部分里長提出告訴，將赴監察院及中央選舉委員會陳情，並呼籲檢調與戶政機關主動介入調查，針對關西鎮是否存在異常遷入、未具實際居住事實的「幽靈人口」進行全面清查。

她並指出，依「戶籍法」第76條規定，若意圖藉由戶籍遷徙影響選區議員席次分配，恐涉及違法情事；同時也呼籲戶政機關善盡查核責任，若明知不實而未依法查察，恐衍生相關法律責任。

對此，陳光彩回應，一切均依法行政，尊重竹東議員提出告訴的權利。羅仕典則強調，普發現金與議員席次無關，該款項屬於回饋金性質，採普發方式最具公平性，能讓所有鎮民共享福利。他指出，相關構想早在去年中秋節前後即已提出，並非因選舉將至才推動，對於外界指控感到相當無奈。

新竹地檢署則表示，相關案件目前已進入偵辦程序，基於偵查不公開原則，不便對外說明案情。

竹東鎮6名縣議員與鎮長郭遠彰今早開記者會，要求相關單位清查是否涉及不實遷徙戶籍情事。記者郭政芬／攝影