藍委謝龍介被控傷害不出庭 檢察官：請法官考量依法拘提

國民黨、民眾黨立法院黨團2024年5月推出國會職權行使法修正案，藍、綠立委陸續發生衝突，民進黨立委邱志偉控告國民黨立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪傷害，檢方起訴謝龍介4人，台北地院今開庭，謝未請假未出庭，檢方表示，請法官考量依法拘提。

本案法院上次5月6日開庭前，謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪提前向法院遞出請假狀，並敘明理由表示將不會出庭，法官再訂今天開庭行準備程序，廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪再次陳報請假，獨謝龍介未有意思表示。

承審法官林皓堂詢問公訴檢察官對被告未出庭有何意見？檢方說，依卷內資料顯示，法院於1個月前即將傳票合法送達4名被告，針對有正當理由且提早請假者，由法官依法處理。

檢方另表示，對無正當理由不到庭的被告，由於立法院會期似延長至8月31日，預計與9月1日新會期接軌，為免審理程序一再拖延，請法官考量是否再次傳喚或者依法拘提，法官回應稱本案候核辦。

2024年5月17日國民黨與民眾黨推出國會職權行使法修正案，法案進入逐條討論時，多名立委爆發推擠衝突，藍綠立委都有人送醫治療。

檢方起訴，謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪等人當時圍成人牆護住主席台，與邱志偉發生肢體衝突，邱志偉遭拉離主席台時因重心不穩，跌落走道造成頭部外傷，有腦震盪情形，頸部也出現鈍挫傷，邱認為謝龍介等人涉及傷害罪，對4人提起告訴。