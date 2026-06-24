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名嘴爆料與大陸女子親密照挨告 曹興誠遭告發誣告罪檢方不起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

聯電創辦人曹興誠去年擔任立委巧芯罷免案的領銜人，遭名嘴謝寒冰公布與大陸女子親密合照質疑政治立場。曹提告謝涉違反選罷法及散布不實性影像等罪嫌，謝獲不起訴，曹遭告發誣告罪，台北地檢署今偵結，認定罪嫌不足，給予不起訴處分。

檢方不起訴謝寒冰，曹向台灣高檢署聲請再議遭駁回，謝獲不起訴確定。曹遭告發刑法誣告罪，北檢今偵結，認為曹犯罪嫌疑不足，給予不起訴處分。

去年逢大罷免熱潮，曹興誠擔任徐巧芯罷免案領銜人，謝寒冰在直播節目爆料公布曹和「嫩三」大陸籍單姓女子親密照。曹提告謝涉違反選罷法、違反個資法及涉刑法散布不實性影像罪嫌，曹認為謝公布的其中一張照片，頭、身體「怪怪的」自稱不抽菸，懷疑照片經深偽。

檢方將此案相關影像送刑事局、法務部調查局檢測，送驗的10餘張照片，其中1張測得1次深偽、4次無深偽造，鑑定結果「無法判斷」，其餘照片鑑定結果均未發現深偽。檢方難認謝散布謠言及深度偽造影像，謝提出影像質疑曹與大陸女子過從甚密，且曹擔任罷免案領銜人，動機可議等情，尚屬合理評論範疇，獲不起訴處分。

聯電創辦人曹興誠。記者陳正興／攝影
聯電創辦人曹興誠。記者陳正興／攝影

曹興誠 罷免 謝寒冰

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