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追星變追獵？私生飯跟騷頻傳 專家揭開娛樂圈不可忽視的安全盲點

桃園電子報／ 桃園電子報

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國內外娛樂圈頻傳私生飯失控騷擾事件，當追星跨越法律紅線，藝人的人身安全與隱私正遭受嚴重威脅。（AI圖／立達專業保鑣提供）

近期，國內外娛樂圈再度傳出多起令人毛骨悚然的私生飯失控事件。部分知名偶像藝人在收工返回住處時，不僅在地下室、公寓電梯遭到極端粉絲的蹲點埋伏，甚至發生私生飯試圖強行拉扯、尾隨進入私人空間的驚悚案件。更有甚者，某些個資販賣集團透過非法管道購買、外流藝人的航班個資與入住飯店房號，助長私生飯進行貼身尾隨。這些打著「愛」為名義的瘋狂行徑，事實上早已跨越法律紅線，轉變成不折不扣的「跟蹤騷擾」和「恐嚇犯罪」。

面對日益激進的追星亂象，立達專業保鑣的熊教官指出，明星、藝人、偶像卸下光環後也是普通人，同樣享有基本的生存權與隱私權。遺憾的是，許多經紀公司常在「維護粉絲關係」及「保護藝人安全」之間陷入兩難，因而產生三大致命的安全盲點，最終可能導致無法挽回的社會悲劇。

盲點一：誤將跟蹤騷擾視為「熱情支持」

許多經紀公司在面對藝人遭到跟蹤、偷拍或私生活侵犯時，第一時間常抱持「息事寧人」的心態，認為對方只是「比較熱情的粉絲」，或是擔心反制動作過大會得罪歌迷、影響票房與流量。

立達專業保鑣分析，私生飯的心理機制通常伴隨著高度的控制欲及幻想，他們會將「掌握偶像的私生活」視為建立親密關係的重要途徑。對此，經紀公司不能因對方的身份是粉絲，就任由他們跟騷。如果在初期採取姑息、容忍的態度，只會讓這些極端粉絲食髓知味，誤以為自己的行為被默許，進而將騷擾行為升級，從最開始的公開活動跟車，演變成潛入私宅、安裝針孔，甚至在被拒絕後轉化更為強烈的「報復性恐嚇」。

盲點二：缺乏「情資預警」的防範機制

多數經紀公司對安全的認知，仍停留在現場有人在旁邊看著就好。事實上，現代危險防範講求的，是情資與策略的結合。安全漏洞並非僅限發生於活動期間，許多安全風險其實早在活動開始前便已悄然形成，且持續累積至臨界點。

如果沒有在平日針對各大社群平台、後援會言論進行監控，並對曾有過激行為的黑名單進行風險分級和追蹤，藝人的行程一旦外洩，在毫無防備的狀況下跟危險人物近距離接觸，後果將不堪設想。

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私生飯的跟騷手段不限於實體尾隨，他們通常從網路監控、打探隱私、妄想言論等途徑開始，而這些情況經常被輕忽。（AI圖／立達專業保鑣提供）

盲點三：忽視「四大失控警訊」而錯失防範先機

經紀公司常犯的第三個盲點，則是缺乏對危險行為的敏感度，未能及時辨識危險徵兆，總認為沒發生肢體衝突就不用大驚小怪，進而忽視了特定個案已經透露出的四個失控預警：

【警訊一：互動跨界，開始打探隱私】

私生飯最初就像一般粉絲，原本只在球場、簽名會或公開活動等正常場合互動，後續卻越演越烈，開始私訊、電話，或各方社群管道持續糾纏，甚至試圖介入、打聽偶像的私人生活行程，這已經完全跨越了正常支持的界線。

【警訊二：持續跟騷，從網路監控變實體尾隨】

現在的跟騷行徑大部分都從線上開始，不斷傳送私訊、瘋狂留言、嚴密監控藝人的社群動態，甚至私下購買、蒐集藝人的身份個資，最後演變成現實世界中的追星跟拍，或做出更極端的尾隨跟蹤。

【警訊三：言論帶有敵意，或曾有暴力前科】

如果特定個案在網路或現實中，反覆發表帶有威脅性的言論，甚至過去曾有過暴力紀錄、恐嚇前科，此時該人物的危險風險已經明顯飆升，絕不能再視為一般粉絲，經紀公司必須高度警覺，並且帶藝人到附近的派出所立案、聲請保護令。

【警訊四：言行脫離現實，產生極度幻想】

這類私生飯最危險，他們可能出現強烈的情感投射，以及非理性的幻想傾向，堅信自己跟偶像正在談戀愛，甚至認為對方的一舉一動都是在對自己傳情示愛、回應自己的情感。若妄想與現實有所差別，他們的心理狀態便如自由落體般極速墜入深淵，激發更為扭曲的情緒和破壞衝動。面對私生飯這種精神失衡的狀態，經紀公司除了要聲請保護令，更要聘僱私人保鑣守護藝人的生命安全。

重視旗下藝人的安全網，避免悲劇成為社會遺憾

私生飯問題並非單純的追星文化失控，更是個人隱私權與人身安全受到侵害的社會議題。當粉絲的熱情跨越法律和道德界線，受害者不只是藝人，更可能波及家屬、工作團隊於公共安全。如何在支持偶像和尊重界線之間取得平衡，已成為現代娛樂產業不得不面對的重要課題。

經紀公司有責任，也有義務為藝人提供一個安全無虞的工作和生活環境。聘僱一支具備實務經驗的專業保鑣團隊，不僅僅是保護藝人的生命安全，更是維護經紀事業品牌價值的必要投資。

立達專業保鑣提醒，千萬不要等到遺憾發生，才設法彌補無法挽回的傷害。面對日益複雜的潛在威脅，唯有導入專業的藝人安全管理，在活動前做好大數據言論監控，以及私生飯風險分級，並在現場規劃多條撤離動線和危機干涉機制，才能真正將私生飯的瘋狂行徑阻絕在外。

本文章來自《桃園電子報》。原文：追星變追獵？私生飯跟騷頻傳 專家揭開娛樂圈不可忽視的安全盲點

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