她夜半PO文找人打蟑螂 男自告奮勇卻偷拍內褲照…法官判賠8萬

台南有名女子因住處出現蟑螂，在網路上發文請人打蟑螂，她願意支付報酬500元，林姓男子自願到場，不但沒打到蟑螂，還持手機偷拍其床上內褲照片，供友人觀賞，稱女方對他有意思，是不是要勾引他，女子不堪受辱提告求償20萬元，一審判林應給付12萬元，林上訴後改判8萬元。

女子主張，2023年10月17日凌晨，因住處出現蟑螂，情急下聯絡林協助處理。惟林進入房間後，竟以手機偷拍她置於床上內褲照片。事後，林持該照片展示給其他友人看，並發表極具侮辱性及性意涵言論，如：「你看這個女生我有意思」、「濕濕的」、「是不是要勾引我」、「她這樣是不是在色誘我」等語。

事後，她經人轉述後得知林的行為，感到非常生氣、噁心，向新市簡易庭請求侵權行為損害賠償，求償20萬元。

林於警詢說，，當天有前往女方住處幫忙處理蟑螂，一進房內後，內部呈現凌亂，且見有內褲放置在床上，當下他覺得很奇怪，出於自保，未經同意拍攝房內的狀況，最後尋找蟑螂未果便離開。他有女性友人提及此事，也將照片提供朋友觀看。

林的女性友人警詢中表示，原告在網路上發文請朋友來幫忙打蟑螂，稱願意支付報酬500元，林自願至對方住處幫忙打蟑螂。後來，林告訴她，其實那天他有偷拍對方床上的內褲，他說床上內褲旁邊有一灘水漬，不知道女生在做什麼，並對她問說：「她這樣是不是色誘我」，而且一直反覆詢問「是吧，這樣是吧」。

她指出，除單獨對她講以外，還有在友人的車上，也是講述前面描述的事情，並開始以內褲、水漬的話題詢問車上2位男性朋友說：「是吧，這個女生是在色誘我吧？」。

一審認為，林言行具有性意味，足以侵害原告人格尊嚴，惟他非直接對原告所為，難認構成性騷擾防治法性騷擾，但他未經同意，拍攝屬原告私人領域房間內部，並將該照片展示給友人觀看，已構成侵害隱私權。一審判林應給付女方12萬元，林不服上訴。

台南地院合議庭指出，內褲屬個人極度私密貼身衣物，林未經同意私自拍攝包含該私密衣物照片，並出示予他人觀看，已實質侵害女方隱私權，不因其拍攝範圍包含房間其餘部分或次數僅有1次而免責。

合議庭審酌，本件事實發生始末及女方所受痛苦程度，兼衡兩造財產所得及身分地位等全部相關情狀，認女方得請求林賠償非財產上損失數額以8萬元為適當，全案不得上訴。