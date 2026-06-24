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提交保心累！88會館郭哲敏判9年8月決定不上訴 喊「讓我盡快去服刑」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

八八會館負責人郭哲敏經營線上博弈獲利35億餘元，並從事地下匯兌經手218億餘元及洗錢，一審依違反銀行法判刑11年8月，台灣高等法院二審認為郭已繳回犯罪所得，撤銷改判郭9年8月。郭羈押期限將於7月15日屆滿，高院今開訊問庭，郭表示不再上訴，盼檢察官也不要上訴，希望盡快送他去執行。

郭哲敏庭上表示，這一年開很多次延押庭，每次不管他怎麼講，或提出各種羈押替代方案，包含設電子圍籬、只在家裡不出門、監控不離開台北市，一個小時報到一次等，或把之前認定他要逃亡的理由，提供相關佐證包括坐火車的單據提供給法院，但合議庭最後都還是認為他有逃亡之虞，「這讓我提交保提的很心累，我就沒有要逃亡」，但合議庭從來就沒有在聽。

郭哲敏說，這次延押庭問他有什麼意見，他跟合議庭報告，「我沒有要再交保了」，請法官也不用評議，今天就可以下裁定讓他延押，他也不想要再浪費司法資源，也不想讓社會大眾對他有疑慮認為他要逃亡，也不要造成合議庭的困擾，所以希望合議庭今天下裁定直接延押。

他說，檢察官也不用在每次延押庭都說怕他逃亡，不用再有疑慮，他也希望不要造成檢察官的困擾，「我也不上訴，我已經決定要盡快去服刑」，盡快把這件事圓滿落幕，到此做個解決，他勇敢面對司法，希望檢察官也可以不要上訴，讓他盡快去服刑，不要再浪費司法與社會資源。

郭說，不過合議庭認定有關銀行法的不法所得1億2600多萬，他已經全數繳清，而不是媒體所寫的7700多萬，他的不動產被扣押將近20億，他也與律師商討接下來追徵完剩餘多少，再看怎麼償還，總之他不再上訴，希望事件盡快落幕。

八八會館負責人郭哲敏。圖／聯合報系資料照片
八八會館負責人郭哲敏。圖／聯合報系資料照片

郭哲敏 檢察官 台灣高等法院

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