金錢豹、葳格國際學校創辦人袁昶平遭檢方聲押 疑涉背信罪待法院裁定

金錢豹、葳格國際學校創辦人袁昶平夫妻遭廠商踢爆，涉嫌掏空校產，金額上億元，台中葳格國際學校上月8日遭檢方搜索，一級主管手機遭檢方查扣在案，袁昶平夫妻等人另涉恐嚇、毆打電商「台中威力」、違反稅捐稽徵法等罪，已經檢方起訴。據了解，檢方今天聲押袁昶平，與背信罪有關，後續將待檢方調查釐清，目前台中地院尚未裁定。

金錢豹創辦人袁昶平在2023年間因涉嫌國泰洋酒逃漏稅案，獲得一億元交保，全案仍在台中地院審理中，袁昶平在前年間與小24歲的葳格高中執行董事吳菀庭再婚。

二人在去年9月間遭廠商指控，二人涉以整修校區名義，發包工程，但故意拖欠千萬元工程款，另涉及收受回扣、作假帳購買精品、出國旅遊、購買勞斯萊斯等豪車，疑有掏空校產狀況，金額上億元，台中地檢署在上月8日搜索葳格國際學校。