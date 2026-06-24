網友留言揚言殺害李四川、羅智強 藍營議員告發恐嚇罪

國民黨新北市長候選人李四川、立法委員羅智強遭網友在臉書留言揚言殺害。對此，台北市議員楊植斗、新北市議員候選人何元楷今到台北地檢署告發網友涉恐嚇罪，並提及啦啦隊女孩汶汶遭狂粉砍頸案，恐有模仿效應。

何元楷說，日前有網友在他臉書留言，揚言殺害國民黨新北市長候選人李四川、立法委員羅智強，他認為此風不可長，必須遏止，呼籲選舉應回歸理性，不應以任何仇恨暴力言論來表達政治立場。植斗表示，有些人在犯大案前有跡象可循，社群平台po文或言論等，應該要查清楚是否需要治療或涉恐嚇罪嫌。

楊植斗提及，啦啦隊女孩汶汶近日遭狂粉砍頸意圖殺人的的不幸案例，楊也直言最近可能會有模仿效應，針對狂熱、極端的政治支持者，新北市長候選人李四川、立法委員羅智強是否都應該加派隨扈、注意維安。

國民黨新北市長候選人李四川、立法委員羅智強遭網友在臉書留言揚言殺害。對此，台北市議員楊植斗、新北市議員候選人何元楷今到台北地檢署告發網友涉恐嚇罪。記者蕭雅娟／攝影