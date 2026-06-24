李鴻淵行刑式槍殺4人 開庭曾下跪痛哭道歉...更一審今仍判3個死刑

南投縣男子李鴻淵在4年前持3把手槍闖入康建生技公司，槍擊負責人賴敏男、胞弟、女兒等5人，釀四死慘劇，一、二審都判處李3個死刑，最高法院以此案鑑定未做更生教化可能性，發回更一審，更一審委由南投草屯療養院做更生教化可能性鑑定報告，結論顯示李有復歸社會可能性，但檢方認為，該鑑定報告在方法、依據、素材、效期都有缺陷，主張揚棄，更一審今審結，仍判3個死刑、褫奪公權終身。

此案在辯論終結時，李鴻淵曾情緒激動，不顧法警制止，當庭向被害人家屬委任的兩名律師下跪，痛哭失聲，李說「我知道錯了，我知道不能殺人，我不知道現在要說什麼，希望律師替我向被害人家屬道歉，不管法官判什麼，我都接受，下輩子再替被害人家屬做牛做馬」。

被害人家屬的律師說，案發後跟被害人家屬接觸，被害人家屬一聽到要出庭，就嚇得渾身發抖、情緒失控落淚，雖然已事隔多年，迄今仍活在當時槍擊命案的恐怖陰影當中，從來不願意出庭，不願再看到李鴻淵，建請法院對李量處死刑。

檢察官說，此案在更一審所做的鑑定報告，已經醫師證述，效期僅有半年至一年，結論過於樂觀，鑑定的結果，也不等同於李未來復歸社會後的狀況，不具有參考價值，應該揚棄、推翻該鑑定報告，被告行刑式槍決四人，視人命如草芥、法律於無物，判處死刑是符合罪則相當。

檢警調查，南投縣男子李鴻淵（59歲）曾任職康建生技公司，因李認遭前雇主、同事等人欺負，事隔8年後，在2022年7月14日持3把槍闖入該公司，涉嫌槍殺負責人賴敏男胞弟、女兒、劉姓課長、張姓女行政主任等4人，賴敏男被開兩槍重傷，雖就醫撿回一名，但已喪失語言與認知能力。

此案在2023年5月、12月由南投地院、台中高分院審結，都判處李鴻淵3個死刑，全案由最高法院今年5月發回台中高分院更一審，今天審結。

康健生技槍殺4死案凶嫌李鴻淵。本報記者／翻攝