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半年毒駕9次還曾連3天毒駕被抓 法官看不下去判2年

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

近來全台毒駕問題引發社會關注，但台東一名黃姓男子在短短數個月內竟接連被查獲9次毒駕，期間還涉及無照駕駛撞傷行人，累計10罪成立。連看慣社會案件的司法人士都直呼罕見。法院審理後，依不能安全駕駛及無照駕車過失傷害等罪，合併判處應執行有期徒刑2年。

判決書內容顯示，黃男從113年12月至114年5月間，多次施用甲基安非他命，部分案件還驗出依托咪酯（Etomidate）陽性反應。警方原本只是因違規停車、未打方向燈、未依規定使用燈光、壓雙黃線、超越停止線等交通違規攔查，沒想到幾乎每次攔下來驗尿，都驗出毒品反應超標。

最令人咋舌的是，黃男在114年5月竟上演「連3天被抓」紀錄。判決指出，他於5月20日、21日及22日連續3天遭警方查獲毒駕，幾乎前一天才被查獲，隔天又再度開車上路。

此外，黃男還曾於114年1月間，明知自己未領有駕照，仍駕駛自小客貨車行經卑南鄉太平路，因未注意車前狀況撞上行人，導致被害人左側脛骨及腳趾骨折受傷。

法院指出，施用毒品後駕車對公共安全具有高度危險性，政府多年來持續宣導，黃男卻一再違法，甚至多次重複犯案。其中部分案件同時驗出甲基安非他命及依托咪酯反應，且毒品濃度偏高，顯見其漠視法紀及其他用路人安全。

法官審酌黃男前科紀錄、反覆毒駕情節，以及無照駕車肇事造成行人受傷等情況，認為有相當刑罰必要，最終將9件毒駕案及1件過失傷害案併罰，判處應執行有期徒刑2年。

判決曝光後，也引發不少民眾議論，認為一般人被查獲一次酒駕或毒駕就足以警惕，黃男卻在短時間內接連被查獲9次，甚至出現3天內連續被抓3次的情況，堪稱近年台東地區相當少見的毒駕案例。

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台東黃姓男子多次施用甲基安非他命及依托咪酯後駕車上路，半年內接連遭警方查獲9起毒駕案件，另涉無照駕車撞傷行人，遭法院判處應執行有期徒刑2年。圖／台東縣警察局提供
台東黃姓男子多次施用甲基安非他命及依托咪酯後駕車上路，半年內接連遭警方查獲9起毒駕案件，另涉無照駕車撞傷行人，遭法院判處應執行有期徒刑2年。圖／台東縣警察局提供

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