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影／檢追中油三接浮報百億工程款 搜索皇昌營造 董座江程金訊後請回

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接二期）工程爆採購弊案，浮報工程經費疑逾百億元，調查局廉政署昨天發動第四波搜索，鎖定得標商皇昌營造進行調查，另清查世曦工程顧問公司金流，專案小組共約談14名被告到案，台北地檢署漏夜偵訊後，清晨諭知皇昌營造董事長江程金請回。

同案約談包括世曦工程顧問公司前董座施義芳、妻子鄭美香、兒子施睿旻、女兒施佳琪、胞姊施淑惠、胞弟施義專；檢調大規模約談施義芳家族成員，主要是原因是施義芳有異常金流，為釐清是否與皇昌營造有關，因此約談相關人到案，訊後均請回。

辦案人員也約談世曦工程顧問公司執行長林明照、經理陳建中、港灣工程部主管張欽森、總工程師楊景堯。中油部分則約談時任大肚區天然工程處長黃榮裕、組長李孟嘉、工程師陳昭壹，釐清工程預算追加是否涉及舞弊，漏夜訊後也請回。

據了解，為穩定國內用氣成長需求、維護藻礁生態，政府於2021年提出中油第三天然氣接收站工程，將離岸742公尺的港區向外推455公尺，且為避免破壞水下礁體，以延後兩年半工期、增加150億元預算為代價，想在保護生態與穩定北台灣供電尋求平衡，委託台灣世曦工程顧問公司負責設計、預算編列、招標文件製作。

2022年中油辦理「觀塘接收站外推方案之外廓防波堤新建工程」，詎料遭檢舉與業者勾串，浮報工程經費逾百億元，過程還被錄音。根據錄音顯示，「總經理說中油不缺錢，要我再報高一點」，還霸氣豪說「中油錢最多」，明示業者要將預算金額再往上加碼。

據調查，中油委託世曦工程顧問公司負責招標案報價事宜，世曦向三家業者訪價，分別是東丕營造、皇昌營造與宏華營造，最初東丕報價122億元，但世曦工程顧問公司卻要東丕拉高預算，以致標金最後提高為253億元，中油內部也同意核定，最後由皇昌營造得標。

由於全案恐事涉官商勾結等重大情事，檢察官游欣樺指揮調查局北機站與廉政署共同偵辦，昨天清晨6點半就搜索江程金處所，之後前往皇昌營造搜索，搜索時間長達10小時，查扣大批電磁紀錄、採購標案文件，工程預算追加資料等。

檢方指出，全案於2025年12月2日、12月30日及2026年1月9日執行三波搜索後， 經分析搜索扣押物證及約談相關人員，為釐清相關疑點及保全證據，23日再度發動第四波搜索約談行動，總計搜索皇昌營造等27處地點，持續調查釐清中。

世曦工程顧問公司執行長林明照。記者張宏業／攝影
世曦工程顧問公司執行長林明照。記者張宏業／攝影

中油液化天然氣工程處工程師長陳昭壹。記者張宏業／攝影
中油液化天然氣工程處工程師長陳昭壹。記者張宏業／攝影

世曦工程顧問公司董座施義芳胞弟施義專。記者張宏業／攝影
世曦工程顧問公司董座施義芳胞弟施義專。記者張宏業／攝影

世曦工程顧問公司前董座施義芳。記者張宏業／攝影
世曦工程顧問公司前董座施義芳。記者張宏業／攝影

世曦工程顧問公司港灣部主管張欽森。記者張宏業／攝影
世曦工程顧問公司港灣部主管張欽森。記者張宏業／攝影

皇昌營造董事長江程金。記者張宏業／攝影
皇昌營造董事長江程金。記者張宏業／攝影

中油液化天然氣工程處組長李孟嘉。記者張宏業／攝影
中油液化天然氣工程處組長李孟嘉。記者張宏業／攝影

世曦工程顧問公司董座施義芳女兒施佳琪。記者張宏業／攝影
世曦工程顧問公司董座施義芳女兒施佳琪。記者張宏業／攝影

世曦工程顧問公司總工程師楊景堯。記者張宏業／攝影
世曦工程顧問公司總工程師楊景堯。記者張宏業／攝影

世曦工程顧問公司董座施義芳胞妹施淑惠。記者張宏業／攝影
世曦工程顧問公司董座施義芳胞妹施淑惠。記者張宏業／攝影

世曦工程顧問公司董座施義芳兒子施睿旻。記者張宏業／攝影
世曦工程顧問公司董座施義芳兒子施睿旻。記者張宏業／攝影

中油液化天然氣工程處長黃榮裕。記者張宏業／攝影
中油液化天然氣工程處長黃榮裕。記者張宏業／攝影

世曦工程顧問公司前董座施義芳妻子鄭美香。記者張宏業／攝影
世曦工程顧問公司前董座施義芳妻子鄭美香。記者張宏業／攝影

中油 廉政署 調查局

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