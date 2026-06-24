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名醫劉偉民遭判過失致死 「我一定上訴」
婦產科名醫劉偉民於二○一五年為復發卵巢癌的何姓女子切除腫瘤，何女術後因癌細胞擴散移轉，不幸病逝，劉偉民被控違反醫療常規、涉犯過失致死罪嫌，遭判一年四月徒刑。對此，劉偉民回應，死亡來自疾病自然進程，而非手術選擇，即使當時採開腹手術，也無法避免死亡，「我一定會提上訴。」
劉偉民於二○一二月十二月四日以達文西微創手術，幫何女切除左卵巢一顆大型腫瘤，抽淨約二一○○毫升腫瘤黏液性物質，化驗後確認是惡性腫瘤，一併切除左側卵巢輸卵管、雙側骨盆腔淋巴結、闌尾與部分大網膜，當時何女術前檢查腹水，確認骨盆腔淋巴腺、網膜與盲腸均無癌細胞侵入。
何女術後化療，二○一五年七月間卵巢癌復發，八月十一日接受第二次達文西手術摘除腫瘤，因腹腔內沾黏嚴重，一併切除全子宮與右側卵巢輸卵管，術後仍做化療，但同年底何女出現新腫瘤，且癌細胞移轉到骨頭，二○一六年五月五日因卵巢癌合併肝臟、腹部與骨頭轉移病逝。
針對醫療結果，何女父親提告劉偉民誤診害命，北檢三次委請衛福部醫事審議會鑑定，結果均指劉偉民採用達文西手術，違反醫療常規，檢方起訴劉偉民對何女所做二次達文西手術，均涉犯過失致死罪嫌，判一年四月徒刑，可上訴。
劉偉民受訪時表示，即使改採開腹手術，也無法避免死亡結果，死亡來自疾病自然進程，而非手術選擇。此患者的卵巢癌病情嚴重，即使採開腹手術仍可能死亡。他一定提出上訴，表明因果關係不成立。
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