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曾替「東京著衣」地下匯兌10億…物流商改走韓國線仍遭逮 20萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

「鴻海國際貨運公司」負責人洪春燕，過去曾替「東京著衣」、「AIR SPACE」2家知名女裝電商從事地下匯兌，6年內匯兌金額高達13億，一審依違反銀行法判刑1年10月。緩刑3年；刑事局獲報，指洪女判刑後改做台灣與韓國地下匯兌，2025年金流約上億元，專案小組23日搜索約談洪女與帳戶提供者張榮富到案，檢方訊後命洪女20萬交保、張男50萬交保、均限制出境出海。

「東京著衣」、「AIR SPACE」在大陸採購服飾，為求方便給付貨款，透過鴻海貨運以「立捷國際」等子公司名義下單，由洪春燕在大陸代墊貨款，再用子公司名義開立發票，服飾最後由鴻海貨運運回台灣。事實上，洪女是協助電商從事地下匯兌。

據調查，洪春燕自2014起至2021年間，以開設物流公司為掩護，在大陸設立營運據點，由旗下成員與大陸南亞國際物流公司員工「陳虹」接洽，由「陳虹」以微信通訊傳送台幣與人民幣匯率，暗中從事地下匯兌；洪春燕先前被檢調查獲後，改做台灣與韓國地下匯兌，從中賺取手續費刑事局掌握情資後，報請檢察官黃逸帆指揮偵辦。

台北地檢署搜索約談涉及台韓地下匯兌業者到案。圖／聯合報系資料照
台北地檢署搜索約談涉及台韓地下匯兌業者到案。圖／聯合報系資料照

東京著衣

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