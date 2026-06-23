快訊

通過了！交通部准予捷運三鶯線營運 確切通車日正在研擬中

北市萬華命案！男遭匕首捅背送醫不治 凶嫌被逮稱不滿對方找他女友

紐時記者新書披露馬斯克憂台海衝突 籲川普將晶片廠移出台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

中油觀塘液化天然氣接收站弊案 檢調搜索約談皇昌營造負責人

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接二期）工程爆發採購弊案，浮報工程經費疑高達逾百億元，調查局北機站與廉政署先前搜索中油總部，約談世曦工程顧問公司前董座施義芳、經理陳建中、工程部主管張欽森3人到案。專案小組分析扣押物證， 今天發動第四波偵查，辦案人員搜索27個處所，約談皇昌營造江姓負責人共14人到案，預計深夜移送台北地檢署複訊。

為了穩定國內用氣成長需求，政府於2021年提出中油第三天然氣接收站工程，將離岸約742公尺的港區向外推455公尺，使港區總離岸距離達1.2公里，為避免破壞水下礁體，以延後兩年半工期、增加150億元預算為代價，想在保護生態與穩定北台灣供電尋求平衡，因而委託台灣世曦工程顧問公司負責設計、預算編列、招標文件製作。

台灣中油在2022年間，發包辦理「第三座液化天然氣接收站（三接案二期）」外推防波堤工程，詎料卻遭檢舉時任中油總經理與業者勾串，浮報工程經費逾百億元弊端，過程還被偷偷錄音。

中油觀塘液化天然氣接收站弊案，檢調搜索約談皇昌營造負責人。圖／翻攝皇昌營造官網
中油觀塘液化天然氣接收站弊案，檢調搜索約談皇昌營造負責人。圖／翻攝皇昌營造官網

中油 廉政署

延伸閱讀

基隆檢察官林渝鈞放高利貸獲利4302萬 涉犯重利等4罪遭起訴

森崴下市 股價大震盪 公司強調專注工程收尾

瑞芳河濱步道二期工程啟動 打造優質水岸環境

中油油輪駛離荷莫茲！載200萬桶原油返台 另一艘由南韓煉油商承租

相關新聞

涉貪三線二星警政監林明佐這時間將出庭 中院下周連續5天辯論

台中地院近期密集審理九州博弈案，其中被控貪汙、洩密的前警政署三線二星警政監林明佐（現改名林康承）因惡性脊椎腫瘤住院多由辯護人到庭，日前聲請停止審判被駁回；中院下周將開庭辯論，已通知林7月3日到庭，因林仍須臥床，中院也將替他安排相關動線、合適開庭空間。

中油觀塘液化天然氣接收站弊案 檢調搜索約談皇昌營造負責人

台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接二期）工程爆發採購弊案，浮報工程經費疑高達逾百億元，調查局北機站與廉政署先前搜索中油總部，約談世曦工程顧問公司前董座施義芳、經理陳建中、工程部主管張欽森3人到案。專案小組分析扣押物證， 今天發動第四波偵查，辦案人員搜索27個處所，約談皇昌營造江姓負責人共14人到案，預計深夜移送台北地檢署複訊。

腳傷復健卻遭解約！職籃洋將西姆·布拉告贏台鋼獵鷹 可拿回千萬薪水

印度裔加拿大籍職籃球星西姆·布拉（Gursimran Singh Bhullar）先前效力於T1聯盟球隊台鋼獵鷹，卻爆合約糾紛，他指控自身腳傷卻被終止合約，提民事訴訟確認雙方合約關係存在，並給付薪資等，一審判台鋼敗訴，應給付西姆·布拉美金32萬5708.33元（約新台幣1042萬餘元）。案件上訴，台灣高等法院今改判台鋼應給付美金32萬5033.21元（約新台幣1040萬餘元），可上訴。

少年失約未當車手 遭5名同夥逼下跪灌酒、餵狗糧 還被打到骨折

台南有名16歲少年前年間因爽約未當車手，遭許姓男子及4名少年載往七股一帶強迫下跪，灌酒及強餵狗罐頭，並持球棒毆打，他為閃避而跌落水溝，自己爬出水溝求助就醫，全身多處擦挫傷及骨折，過程還被上傳IG，他提告求償，法官判許等5人及涉案少年的父母共11人應連帶給付14萬餘元。

檢察官充當金主收重利 被押4月後起訴移審 法官裁定2萬元交保限制住居

基隆地檢署今天起訴已離職的檢察官林渝鈞，任內涉犯重利等4罪。林在2月間案發後即被收押，今天移審法院，法官審理後，裁定2萬元交保並限定住居。

台北少觀所收容人討水喝不成 大鬧舍房、攻擊戒護人員遭訴

矯正署台北少年觀護所一名姚姓收容人，今年1月11日上午，因在舍房內向其他戒護主管討水喝遭拒，心生不滿開始鬧房，李姓管理員見狀噴灑辣椒水壓制後，將姚姓少年帶回中央台接受輔導，豈料少年竟又揮手攻擊李員，雙方激烈拉扯下，導致李員全身多處受傷，新北地檢署依妨害公務及傷害罪嫌將少年起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。