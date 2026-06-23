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中油觀塘液化天然氣接收站弊案 檢調搜索約談皇昌營造負責人
台灣中油觀塘液化天然氣接收站（三接二期）工程爆發採購弊案，浮報工程經費疑高達逾百億元，調查局北機站與廉政署先前搜索中油總部，約談世曦工程顧問公司前董座施義芳、經理陳建中、工程部主管張欽森3人到案。專案小組分析扣押物證， 今天發動第四波偵查，辦案人員搜索27個處所，約談皇昌營造江姓負責人共14人到案，預計深夜移送台北地檢署複訊。
為了穩定國內用氣成長需求，政府於2021年提出中油第三天然氣接收站工程，將離岸約742公尺的港區向外推455公尺，使港區總離岸距離達1.2公里，為避免破壞水下礁體，以延後兩年半工期、增加150億元預算為代價，想在保護生態與穩定北台灣供電尋求平衡，因而委託台灣世曦工程顧問公司負責設計、預算編列、招標文件製作。
台灣中油在2022年間，發包辦理「第三座液化天然氣接收站（三接案二期）」外推防波堤工程，詎料卻遭檢舉時任中油總經理與業者勾串，浮報工程經費逾百億元弊端，過程還被偷偷錄音。
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