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腳傷復健卻遭解約！職籃洋將西姆·布拉告贏台鋼獵鷹 可拿回千萬薪水

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

印度裔加拿大籍職籃球星西姆·布拉（Gursimran Singh Bhullar）先前效力於T1聯盟球隊台鋼獵鷹，卻爆合約糾紛，他指控自身腳傷卻被終止合約，提民事訴訟確認雙方合約關係存在，並給付薪資等，一審判台鋼敗訴，應給付西姆·布拉美金32萬5708.33元（約新台幣1042萬餘元）。案件上訴，台灣高等法院今改判台鋼應給付美金32萬5033.21元（約新台幣1040萬餘元），可上訴。

西姆·布拉主張，他2022年7月12日與攻城獅文創公司簽約，約定同年8月1日起至2024-2025年賽季（含季後賽）止，擔任攻城獅職籃球隊的球員，攻城獅則同年12月13日和台鋼簽訂球員轉讓合約，將他轉讓給台鋼獵鷹。

西姆·布拉指出，他2024年1月6日球賽中感到腳部不適，當場反應後，教練團僅以膠布固定他的大拇趾，即要求他繼續完成比賽，賽後經醫師診斷為右足第一腳趾韌帶撕裂傷。他遵照教練、醫務人員指示，持續配合訓練及復健，未料台鋼2024年4月17日以他受傷逾15周，無法提出已經恢復應有體能的證明，違反合約，單方面終止合約。

西姆·布拉認為自身沒有違約，也沒有發有不利於台鋼的評論，認為台鋼解約不合法，訴請法院確認雙方之間合約契約關係存在，並請求給付薪資及住宿津貼。

一審認為西姆·布拉傷後持續接受治療與訓練，醫師也認為他狀況逐漸恢復，並同意在貼紮下正常訓練，但台鋼卻以恢復未如預期，認定西姆·布拉違約，不足成立解約，判決台鋼須付薪資和住宿津貼美金32.5萬元、708.33元。

台鋼上訴，高院認為西姆·布拉與台鋼之間的合約屬僱傭契約，而西姆·布拉傷後即依指示配合就醫、治療、復健及訓練，醫師雖依臨床經驗，推估西姆·布拉約2至4周可以回場訓練，但腳趾韌帶撕裂傷的恢復速度因人而異，也與後續治療方法及能否適度休息有關。

判決指出，台鋼僅以信函告知違約，未具體指明西姆·布拉應提出體能回復的證明為何，也未給予合理提出證明時間，認為終止合約不合理，西姆·布拉請求有理由，但考量台鋼2024年9月15日已清償住宿津貼美金675.12元，廢棄原判決，改判台鋼應給付32.5萬元、33.21元。

籃球員西姆·布拉。圖／台南台鋼獵鷹提供
籃球員西姆·布拉。圖／台南台鋼獵鷹提供

籃球員西姆·布拉（左）。圖／聯合報系資料照片
籃球員西姆·布拉（左）。圖／聯合報系資料照片

台鋼 T1聯盟 籃球

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