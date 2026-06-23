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少年失約未當車手 遭5同夥逼下跪灌酒、餵狗糧還被打到骨折

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南有名16歲少年前年間因爽約未當車手，遭許姓男子及4名少年載往七股一帶強迫下跪，灌酒及強餵狗罐頭，並持球棒毆打，他為閃避而跌落水溝，自己爬出水溝求助就醫，全身多處擦挫傷及骨折，過程還被上傳IG，他提告求償，法官判許等5人及涉案少年的父母共11人應連帶給付14萬餘元。

少年及母親委由律師提告，主張他緊急被送至醫院進行復位及內鋼釘固定手術，支出醫療費及住院費合計4萬7976元；原在黃昏市場豬肉攤工作，月薪約為3萬3000元，因事件需休養3個月，工作損失合計損失9萬9000元；因事件而受有精神上傷害，徹夜難眠、焦躁不安，嚴重影響身心健康，請求精神慰撫金25萬元，總計39萬6976元。

然而，少年法庭開庭時，其中一名被告少年主張對方當時是在做詐欺，不會有薪水損失，他的母親也說兒子不認識對方，原告會被打是因為他做詐欺放空，願以2萬元賠償，之後如有能力，也願分期賠償原告。另名被告少年稱曾與原告談和解，但不會賠償原告。其餘被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，也未提出任何書狀聲明或陳述。

台南簡易庭指出，原告於事故發生時年僅16歲，應為就讀高中(職)年齡，衡情應為學生身分而無工作收入可言，縱未就學而有工作或打工，但未提出任何證據相佐，請求被告連帶賠償休養3個月工作損失金額，難以採認。

另審酌兩造身份、教育程度、經濟能力、原告所受傷害造成指掌多處骨折，需接受手術及休養長達3個月等一切情狀，認他請求精神慰撫金應以10萬元為適當。因此，少年得請求許等11人連帶賠償，金額為醫療費加精神慰撫金合計為14萬7976元。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

台南簡易庭判許及4名少年及其父母共11人應連帶給付原告14萬7976元，可上訴。圖／本報資料照
台南簡易庭判許及4名少年及其父母共11人應連帶給付原告14萬7976元，可上訴。圖／本報資料照

車手 台南

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