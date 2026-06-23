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嘉義男涉吸毒酒駕撞死老翁肇逃 準備庭全認罪

中央社／ 嘉義市23日電

26歲黃姓男子被控今年2月間吸毒後又酒駕追撞1名7旬老翁致死肇逃，嘉檢起訴，案件行國民參與審判，今天開庭進行準備程序。在押的黃男對吸毒、酒駕及肇逃犯行全認罪。

嘉義地檢署起訴書，黃男於2月6日凌晨0時在嘉義市住處內施用毒品咖啡包後，於同日晚上8時至嘉義縣中埔鄉友人住處喝啤酒，直到隔天凌晨4時，準備駕車返回嘉義市住處，卻在中埔鄉中山路5段追撞同向前方的機車騎士，且還輾壓而過，造成7旬老翁騎士送醫不治。

嘉檢表示，黃男當時加速離開現場回到住處，警方據監視器畫面，循線於2月7日中午左右逮捕黃男，並進行酒測，經8個小時後的酒測值仍超標，為每公升0.27毫克。警徵得其同意後採集尿液送驗，結果毒品搖頭丸（MDMA）、去甲基愷他命等濃度值，均逾行政院公告的濃度值。

嘉檢偵結，依酒駕致人於死等罪嫌起訴，全案移審，嘉義地方法院裁定羈押黃男。案件屬於故意犯罪因而發生死亡結果，應行國民參與審判。

這起國民參與審判案件，嘉義地方法院於今天下午開庭進行準備程序，黃男對檢方所起訴罪名全部認罪；黃男家屬於偵查中，曾與被害人子女進行調解，不過，雙方未達共識，黃男辯護律師表示，黃男家屬仍有調解意願。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義 酒駕 吸毒

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