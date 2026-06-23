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檢察官充當金主收重利 被押4月後起訴移審…法官裁定2萬元交保限制住居

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆地檢署今天起訴已離職的檢察官林渝鈞，任內涉犯重利等4罪。林在2月間案發後即被收押，今天移審法院，法官審理後，裁定2萬元交保並限定住居。

檢方調查，高姓男子2因財務困難，向用高利向董姓男子借款。林渝鈞的蔣姓妻子，經董男介紹至高男的公司工作，林因而與高認識後，透過人頭在2022至2024年間放款給高男，約定年息60至84%，共向高收取利息354萬多元。

林渝鈞與蔣女另以較低利息借貸，或以投資理由，向親友等人取得資金，再轉手放貸給高男後，收取年息42至60%。檢方查出，這段期間借貸給高男的金額高達1億多元，收取的利息超過3948萬元。

高男在2025年9月間已無力清償債務，林渝鈞為確保債權，脅迫高男在林以他人名義設立的公司施工，工程款優先清償債務，但高男未簽署。

林渝鈞疑為掩飾重利犯行，除了2022至2025年度公職人員財產申報，未依法據實申報借貸給高男的債權債務關係，還在2024年9月16日與蔣女辦理假離婚，因此從2024年起就不用再申報蔣女的財產狀況。

基檢今年2月25日指揮法務部調查局北部地區機動工作站、廉政署廉政官發動搜索，隔天向基隆地方法院聲請羈押禁見獲准。2個月羈押期滿前，檢方聲請延押，基隆地方法院裁准。林渝鈞抗告，台灣高等法院審理後駁回，續押至今。

檢方今天起訴林渝鈞涉犯刑法重利罪、使公務員登載不實罪、公務員假借職務上權力或機會犯強制罪，以及涉犯洗錢防制法洗錢罪嫌，並將林移審基隆地院。法官審理後，裁定林渝鈞以2萬元交保並限制住居。

基隆地檢署今起訴已辭職的檢察官林渝鈞涉犯重利等罪，並將在押的林移審基隆地方法院。法官審理後，裁定2萬元交保並限制住居。記者邱瑞杰／翻攝
基隆地檢署今起訴已辭職的檢察官林渝鈞涉犯重利等罪，並將在押的林移審基隆地方法院。法官審理後，裁定2萬元交保並限制住居。記者邱瑞杰／翻攝

檢察官 基隆 債務

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