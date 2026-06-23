柯建銘涉過失傷害徐巧芯上次險被拘 今出庭1分鐘回答法官2句話

去年3月立法院審議公投案，民進黨團前總召、立委柯建銘敲桌抗議，拐杖斷裂擊中國民黨立委徐巧芯，柯依過失傷害罪嫌起訴；台北地院今傳喚柯出庭，柯作無罪答辯，法官諭知全案候核辦，庭審1分鐘結束。

柯建銘在開庭前接受媒體採訪表示，基於憲政體制將作無罪答辯，並批檢察官起訴違法、違憲，隨即步入法庭。

承審過失傷害案的是2024年9月裁准民眾黨前主席柯文哲羈押禁見的法官呂政燁，呂去年從強制處分庭轉審查庭擔任審判長。

呂政燁開庭時只簡短問了柯建銘2個問題，一是有無和告訴人和解？柯回答「沒有」，呂再問是否要作無罪答辯？柯表示「是」，呂宣布全案候核辦，意即案件將轉一般法庭重新分案審理。

依審查庭審判實務，如被告在審查庭中認罪、不聲請複雜之證據調查，法官可自結案件，否則案子就須重新分案換法官審理。

今年4月21日呂政燁首度傳喚柯建銘不到，一度表示要拘提又撤回成命，當天，柯的律師陳楨表明柯維持不認罪策略，加上公訴檢察官也依常規建議將案子移一般法庭審理，但呂還是訂了今天的庭期，呂將柯傳喚到庭，卻開庭1分鐘即結束。

過失傷害案始於2025年3月25日晚間，立法院審議國民黨版「反廢死」、「反戒嚴」等公投案，柯建銘持拐杖敲桌抗議，拐杖斷裂飛出擊中徐巧芯的手臂，徐前往驗傷，提告柯涉過失傷害罪，檢方今年2月12日起訴柯。