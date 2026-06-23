快訊

柯建銘涉過失傷害徐巧芯上次險被拘 今開庭1分鐘結束…回答法官2句話

台積電創高後翻黑！最後5分鐘爆8992張賣單收2490元 拖累指數尾盤急殺

柯建銘涉過失傷害徐巧芯上次險被拘 今出庭1分鐘回答法官2句話

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

去年3月立法院審議公投案，民進黨團前總召、立委柯建銘敲桌抗議，拐杖斷裂擊中國民黨立委徐巧芯，柯依過失傷害罪嫌起訴；台北地院今傳喚柯出庭，柯作無罪答辯，法官諭知全案候核辦，庭審1分鐘結束。

柯建銘在開庭前接受媒體採訪表示，基於憲政體制將作無罪答辯，並批檢察官起訴違法、違憲，隨即步入法庭。

承審過失傷害案的是2024年9月裁准民眾黨前主席柯文哲羈押禁見的法官呂政燁，呂去年從強制處分庭轉審查庭擔任審判長。

呂政燁開庭時只簡短問了柯建銘2個問題，一是有無和告訴人和解？柯回答「沒有」，呂再問是否要作無罪答辯？柯表示「是」，呂宣布全案候核辦，意即案件將轉一般法庭重新分案審理。

依審查庭審判實務，如被告在審查庭中認罪、不聲請複雜之證據調查，法官可自結案件，否則案子就須重新分案換法官審理。

今年4月21日呂政燁首度傳喚柯建銘不到，一度表示要拘提又撤回成命，當天，柯的律師陳楨表明柯維持不認罪策略，加上公訴檢察官也依常規建議將案子移一般法庭審理，但呂還是訂了今天的庭期，呂將柯傳喚到庭，卻開庭1分鐘即結束。

過失傷害案始於2025年3月25日晚間，立法院審議國民黨版「反廢死」、「反戒嚴」等公投案，柯建銘持拐杖敲桌抗議，拐杖斷裂飛出擊中徐巧芯的手臂，徐前往驗傷，提告柯涉過失傷害罪，檢方今年2月12日起訴柯。

柯建銘（右）今天出庭。記者王聖藜／攝影
柯建銘（右）今天出庭。記者王聖藜／攝影

柯建銘 徐巧芯 柯文哲

延伸閱讀

拐杖擊傷徐巧芯 柯建銘採無罪答辯：檢方起訴違法、違憲

涉貪三線二星警政監林明佐這時間將出庭 中院下周連續5天辯論

律師費高想找工作 柯文哲嘆想當蔣萬安顧問都沒辦法

柯建銘：廢監察院是民進黨政策 尊重其他黨派

相關新聞

涉貪三線二星警政監林明佐這時間將出庭 中院下周連續5天辯論

台中地院近期密集審理九州博弈案，其中被控貪汙、洩密的前警政署三線二星警政監林明佐（現改名林康承）因惡性脊椎腫瘤住院多由辯護人到庭，日前聲請停止審判被駁回；中院下周將開庭辯論，已通知林7月3日到庭，因林仍須臥床，中院也將替他安排相關動線、合適開庭空間。

台北少觀所收容人討水喝不成 大鬧舍房、攻擊戒護人員遭訴

矯正署台北少年觀護所一名姚姓收容人，今年1月11日上午，因在舍房內向其他戒護主管討水喝遭拒，心生不滿開始鬧房，李姓管理員見狀噴灑辣椒水壓制後，將姚姓少年帶回中央台接受輔導，豈料少年竟又揮手攻擊李員，雙方激烈拉扯下，導致李員全身多處受傷，新北地檢署依妨害公務及傷害罪嫌將少年起訴。

警察告補教師毆打兒子還要他喊10次「老師請教我」 法院判無罪

彰化縣1名補教老師被1名學生指控徒手推拉額頭和下巴，拿書本敲擊頭部導致腦震盪及顏面部挫傷，還要求拿課本進入教室說「老師請教我」10次。彰化地方法院審結，認為沒積極證據及證明方式都不足說服法院以形成被告有罪的心證，基於無罪推定的原則，自應為諭知判決被告無罪。

拐杖擊傷徐巧芯 柯建銘採無罪答辯：檢方起訴違法、違憲

去年３月立法院審議公投案，民進黨團前總召、立委柯建銘敲桌抗議，拐杖斷裂擊中國民黨立委徐巧芯，依過失傷害罪嫌起訴；台北地方法院今傳喚柯出庭，柯出庭前表示他基於憲政體制，將作無罪答辯，並批檢察官起訴違法、違憲。

保險退費全進內鬼口袋！「螞蟻搬磚」詐1600萬　保險公司2員工遭起訴

楊姓女子藉熟悉保險公司退費審核流程及系統漏洞，陸續將保戶退費懸帳核退並匯至自己金融帳戶，還刻意借親友帳戶隱匿金流，士林地檢署檢察官清查後認定，楊與出借帳戶的尹女涉嫌洗錢等罪，偵結起訴。

臉書曬捕獵影片露餡 男非法飼養貓頭鷹、獼猴遭送辦

保安警察第七總隊第五大隊接獲民眾檢舉，指新北市一名鐘姓男子在臉書張貼捕捉保育類野生動物影片，警方蒐證完備後，持台北地方法院核發搜索票，會同新北市動物保護防疫處展開搜索行動，查獲鐘男涉嫌非法獵捕、飼養野生動物，訊後依違反「野生動物保育法」移送台北地檢署偵辦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。