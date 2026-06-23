台北少觀所收容人討水喝不成 大鬧舍房、攻擊戒護人員遭訴

矯正署台北少年觀護所一名姚姓收容人，今年1月11日上午，因在舍房內向其他戒護主管討水喝遭拒，心生不滿開始鬧房，李姓管理員見狀噴灑辣椒水壓制後，將姚姓少年帶回中央台接受輔導，豈料少年竟又揮手攻擊李員，雙方激烈拉扯下，導致李員全身多處受傷，新北地檢署依妨害公務及傷害罪嫌將少年起訴。

起訴指出，案發日當天上午9點55分許，少年在舍房內向其他主管討水喝未果，進而開始敲打舍房房門、辱罵主管，身為戒護科管理人員的李員，為維持舍房秩序，見狀立刻進入舍房，向少年噴灑俗稱辣椒水的防護型噴霧並加以壓制。

控制住少年後，李員將其帶往中央台接受輔導，並與其他主管共同告知自己均依法行政，請少年配合，不料餘怒未消的少年，又在同日10點15分許，開始怒嗆李員「啥小」、「他媽的講三小」等語，待李員再度對其噴灑辣椒水試圖壓制，少年隨即向李員臉部、身體揮拳。

同時，雙方發生也爆發激烈拉扯、推擠，造成李員右側眼急性毒性結膜炎，以及右眼、臉部、左胸部挫傷。但少年辯稱，當下在中央台他沒有反抗李員，也沒有辱罵其他主管，反而是李員主動挑釁問自己敢不敢打他，還對自己噴辣椒水，他認為李員不當對自己實施強制力，才揮拳自保。