拐杖擊傷徐巧芯 柯建銘採無罪答辯：檢方起訴違法、違憲

彰化縣1名補教老師被1名學生指控徒手推拉額頭和下巴，拿書本敲擊頭部導致腦震盪及顏面部挫傷，還要求拿課本進入教室說「老師請教我」10次。彰化地方法院審結，認為沒積極證據及證明方式都不足說服法院以形成被告有罪的心證，基於無罪推定的原則，自應為諭知判決被告無罪。

2026-06-23 15:19