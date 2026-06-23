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拐杖擊傷徐巧芯 柯建銘採無罪答辯：檢方起訴違法、違憲
去年３月立法院審議公投案，民進黨團前總召、立委柯建銘敲桌抗議，拐杖斷裂擊中國民黨立委徐巧芯，依過失傷害罪嫌起訴；台北地方法院今傳喚柯出庭，柯出庭前表示他基於憲政體制，將作無罪答辯，並批檢察官起訴違法、違憲。
2025年3月25日晚間，立法院審議國民黨版「反廢死」、「反戒嚴」公投案，柯建銘持拐杖敲桌抗議，拐杖斷裂飛出擊中徐巧芯的手臂，徐前往驗傷，提告柯涉過失傷害罪，檢方今年2月12日起訴柯。
承審案子的是2024年9月裁准民眾黨前主席柯文哲羈押禁見的法官呂政燁，呂日前傳喚柯建銘出庭，庭務員點呼三次柯都未現身，呂下午三時表示要「囑託拘提」柯到案。
不過，後來呂又認為囑託拘提有疑，主動表明依憲法規定立法委員除現行犯外，非經立法院許可不得逮捕或拘禁，撤銷原來囑託拘提的表示，訂今日再次開庭。
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