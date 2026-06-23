保險退費全進內鬼口袋！「螞蟻搬磚」詐1600萬　保險公司2員工遭起訴

楊姓女子藉熟悉保險公司退費審核流程及系統漏洞，陸續將保戶退費懸帳核退並匯至自己金融帳戶，還刻意借親友帳戶隱匿金流，士林地檢署檢察官清查後認定，楊與出借帳戶的尹女涉嫌洗錢等罪，偵結起訴。

起訴指出，楊女是台灣人壽保險公司員工，負責處理保費退費審核、清理懸帳等業務，因熟悉作業機制有漏洞，將保戶退費懸帳申請匯入親友帳戶，再轉匯自己帳戶，詐得978萬2433元及美金21萬5174.14元，另侵占公司用來向保戶致意的超商禮券、面額100元共944張。

檢警查出，由於台灣人壽先前經歷與其他公司合併案，甫納入其他公司的LSP系統（收費作業系統），暫未重新訓練熟悉該系統的人才；又因公司合併後，資料介接失當，未經照會客戶、公司財務部，也能完成退款程序；且陳姓主管長期授權楊女使用其帳號覆核作業程序，楊女得以利用內部漏洞詐財。

偵查中，楊的多名親友否認知情，但檢方查出與楊同公司的行政助理尹女，明知楊初入職，每月薪資不過2萬餘元，縱使加薪或納入年終獎金考量，也不可能短期獲得上千萬元收入，且知悉楊準備收取保險公司退給保戶的費用，仍出借金融帳戶給楊收款。

檢方認定，楊女涉嫌詐欺取財、行使業務登載不實準文書、一般洗錢、詐欺得利等罪，應從重依洗錢罪嫌處斷；另將超商禮券侵占入己部分，涉嫌業務侵占罪；尹女涉嫌幫助詐欺、一般洗錢等罪，偵結起訴。

檢方指出，楊受雇於人，卻藉對公司內部監控機制、審核流程、系統漏洞的熟悉，精心受局、「螞蟻搬磚」詐取公司資產978萬2433元及美金21萬5174.14元（約681萬5640元），嚴重破壞職務信賴關係，審酌其動機、手段、造成危害及犯後態度等，求刑3年10月；尹女部分求刑1年6月。