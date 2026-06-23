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涉貪三線二星警政監林明佐這時間將出庭 中院下周連續5天辯論

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地院近期密集審理九州博弈案，其中被控貪汙、洩密的前警政署三線二星警政監林明佐（現改名林康承）因惡性脊椎腫瘤住院多由辯護人到庭，日前聲請停止審判被駁回；中院下周將開庭辯論，已通知林7月3日到庭，因林仍須臥床，中院也將替他安排相關動線、合適開庭空間。

台中地檢2024年8月起訴九州案，指控總裁陳政谷利用第三方支付「OnePaid」吸收賭資、詐款並洗錢高達438億元，時任台中市刑大大隊長林明佐接受九州供養，還和旗下幹部、前電競女董座徐培菁交往同居，林涉貪6000多萬元，經起訴、追加起訴陳等一共35人。

中院繫屬後，原承審法官歷經1年仍在準備程序階段，最終羈押期屆滿，陳政谷、林明佐相繼交保獲釋，原承審法官去年8月申請調動至苗栗地院，全案因而打出、合議庭重組。

所幸新的合議庭接手後展現結案決心，但因全案被告多達35人、卷宗200多宗，法官換手後去年12月首度再開庭，一口氣傳喚35名被告到庭，連同辯護人等近百人出席，今年起再數月經密集審理、證據調查完畢，並排定6月29日起至7月3日，連續辯論5天。

據了解，台中地院已排定7月3日上午，當天將傳喚林明佐本人親自到庭，並選在座位最多、場地最寬敞的國民法庭2開庭。

由於林明佐日前主張因罹患惡性脊髓腫瘤，其身體狀況極度不佳，目前仍住院積極治療中，已屬因疾病不能到庭情況，聲請停止審判。

中院函詢義大醫院，院方回覆稱林活動不便需長期臥床，可短暫輪椅輔助，意識清楚、生命現象穩定，有理解能力及口語表達能力，林背部有傷口，目前身體狀況可於公開法庭（多人共同在場）到場接受半日以上庭詢，但須臥床接受庭詢，法院須提供床位空間、臥床設備。

中院審酌，林病情穩定，有理解能力、口語表達能力，應非無法到庭就審及參與法庭活動，況且，林已委任辯護人為其辯護，更足以保障其程序及實體權益，駁回其聲請。

台中地院通知林明佐於7月3日出庭。圖／報系資料照
台中地院通知林明佐於7月3日出庭。圖／報系資料照

林明佐 台中 台中地院

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