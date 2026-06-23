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臉書曬捕獵影片露餡 男非法飼養貓頭鷹、獼猴遭送辦

聯合報／ 記者張策／新北即時報導

保安警察第七總隊第五大隊接獲民眾檢舉，指新北市一名鐘姓男子在臉書張貼捕捉保育類野生動物影片，警方蒐證完備後，持台北地方法院核發搜索票，會同新北市動物保護防疫處展開搜索行動，查獲鐘男涉嫌非法獵捕、飼養野生動物，訊後依違反「野生動物保育法」移送台北地檢署偵辦。

新北市動保處表示，本案查獲的領角鴞、紫嘯鶇、翠翼鳩及台灣獼猴均已帶回安置照護。其中領角鴞已送醫檢查與治療，待健康狀況恢復後再評估野放；翠翼鳩因狀況良好，已完成野放；台灣獼猴則持續進行健康與行為評估。

警方表示，搜索現場查獲第二級珍貴稀有保育類野生動物「台灣領角鴞」（俗稱貓頭鷹），疑遭鐘男獵捕後長期豢養在狹小鳥籠內，由於活動空間不足且無法自行覓食，已出現營養失調情形。

警方另在現場發現一隻台灣獼猴遭狗鍊栓綁，蜷縮在角落抱著尾巴，呈現焦躁不安狀態；此外還查獲一般類野生動物紫嘯鶇及翠翼鳩等鳥類。警方與動保處人員當場將動物帶離安置，避免持續遭不當飼養。

保七總隊指出，私自捕捉野生動物作為飼養用途已違反野生動物保育法。依規定，獵捕一般類野生動物可處6萬元至30萬元罰鍰；獵捕保育類野生動物者，最高可處5年以下有期徒刑，並得併科100萬元以下罰金。

保七總隊呼籲，山林才是野生動物真正的家，民眾切勿私自捕捉或飼養野生動物，若發現非法獵捕、販售或飼養保育類野生動物情形，可向保七總隊相關單位或撥打1959野生動物保護專線檢舉，共同維護生態環境與野生動物資源。

保七總隊查獲遭非法飼養的台灣領角鴞。記者張策／翻攝
保七總隊查獲遭非法飼養的台灣領角鴞。記者張策／翻攝

台灣獼猴 台北 野生動物

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