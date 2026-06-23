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宿舍口角成喋血命案 桃園八德粗工遇酒醉室友挑釁竟持刀刺穿腹部奪命

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

江姓工人住在工程公司位於桃園八德和強路宿舍時，因故與下鋪年長的李姓工人不睦，前年11月某晚，江整理物品時，干擾酒醉休息的李男，雙方爆發口角，江竟憤而持隨身利刃刺入李右側腹部又痛毆，李送醫不治，桃園地檢署偵結，依殺人罪起訴，全案將由國民法官審理。

起訴指出，45歲江男案發當年年初，才因殺人未遂罪遭桃園地院判處5年半徒刑，趁隙在八德區和強路某工程公司打零工，從事下水道工程，住在公司宿舍內，被分配在62歲李男的上鋪，兩人平時關係因故並不和諧。

2024年11月21日晚，兩人先因李男質疑江男偷他的腳踏車先起爭執，後經目前已解散的桔興公司王姓副理出面調停而結束，第二波衝突發生於當晚8時，江男在宿舍床位整理物品時，不慎碰撞到李的安全帽與床位，干擾正在下鋪休息的李，雙方隨即爆發激烈口角。

江男在怒火中燒下，突然反手抽出一把刀刃長近十公分的尖銳刀械，狠狠往李男的右側腹部刺入，力道之大導致刀刃幾乎全沒入體內，直接刺穿李男的腸繫膜與小腸。

詎料，江男行兇後非但沒有罷手，見李男痛苦按住傷口倒退，竟還連續起腳狂踹對方腹部，並動手痛毆頭部，直到室友們出聲阻止、王副理察覺異狀衝入房間制止，江男才停手。

李男因腹腔與後腹腔大量出血，在現場漸漸失去意識與呼吸，多名員工隨即報警，並合力將李男抬到宿舍外等待救援，但救護人員趕抵現場時，李男仍因傷勢過重、出血過多不幸身亡；八德警方隨後在現場展開搜捕，順利查獲凶器並將江男逮捕歸案，案經檢察官偵結移審，將由桃園地院國民法官法庭審理。

今年4月間，江男向法院聲請刪除檢方起訴書中提及雙方素有口角、因腳踏車起爭執等情節「過往恩怨」、「明知腹部為人體重要部位…」等涉及證據評價與犯罪故意推論文字的檢方主觀推論，還要將他犯案後擦拭血跡、丟棄刀械及警方扣得刀械經過的犯後滅證行為等三部分，全予以刪除，擔心影響他的刑度。

經法院認為，江男聲請的這些內容與犯罪事實本身無關，或屬於證據評價，容易讓國民法官提早形成對被告不利的預斷，裁定命檢察官於半個月內刪除並更正犯罪事實；其餘關於客觀犯罪動作與被害人傷勢的描述，法院則認為是呈現犯罪事實所必要，予以維持。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

45歲江姓男子2024年11月間在工程公司宿舍內，涉嫌持刀將下鋪李男殺死，桃園地檢署依殺人罪起訴，案件將由桃園地院國民法官法庭審理。記者陳恩惠／翻攝
45歲江姓男子2024年11月間在工程公司宿舍內，涉嫌持刀將下鋪李男殺死，桃園地檢署依殺人罪起訴，案件將由桃園地院國民法官法庭審理。記者陳恩惠／翻攝

45歲江姓男子2024年11月間在工程公司宿舍內，涉嫌持刀將下鋪李男殺死，桃園地檢署依殺人罪起訴，案件將由桃園地院國民法官法庭審理。記者陳恩惠／翻攝
45歲江姓男子2024年11月間在工程公司宿舍內，涉嫌持刀將下鋪李男殺死，桃園地檢署依殺人罪起訴，案件將由桃園地院國民法官法庭審理。記者陳恩惠／翻攝

宿舍 桃園 殺人未遂

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