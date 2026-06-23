經商失敗淪為吸血黑仲 非人道管理榨暴利60萬 泰籍兄弟淘金夢碎

移民署宜蘭專勤隊日前接獲檢舉，破獲宜蘭市民宅由國人呂姓主嫌與泰籍共犯聯手的非法仲介集團，黑心仲介把移工集中安置在無窗、無空調的陰暗地下室，狠狠抽取其工作佣金牟取暴利；專勤隊共查獲11名非法移工、非法仲介及雇主共3名，全案移送宜蘭地檢署偵辦，簡易判決處刑。

調查發現，呂姓主嫌原在新竹經營工廠，因經商失敗且婚姻受挫，企圖東山再起卻誤入歧途。他與一名泰籍逾期外僑共謀，在臉書泰文社團以「高薪、工作輕鬆」等噱頭，誘騙同鄉來台打黑工，而泰籍共犯每成功招募1人，即可獲得3000元介紹費。

另一方面，呂嫌採取「走動式推銷」策略，頻繁出入宜蘭各建築工地、農地及民宿，主動向雇主推銷廉價的外籍黑工，負責每日專車接送上下班；呂嫌從勞工每日微薄的薪資中，狠狠抽走400元至600元不等的佣金，藉此榨取不法暴利逾60萬元。

更惡劣是，呂嫌為節省成本，竟將11名移工集中安置在民宅一處無對外窗、無空調的地下室，現場環境極其陰暗潮濕；受害者包含一組來自泰國的年輕3兄弟，3人誤信臉書廣告結伴遠渡重洋來台，不料才上工不到10天就被捕，面臨遣返及管制入台，淘金夢碎悔不當初。

宜蘭縣專勤隊隊長陳冠元表示，依就業服務法規定，非法聘僱外國人最高可處75萬元罰鍰，5年內再犯者處3年以下有期徒刑；意圖營利非法仲介者，處3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金，全案已移送地檢署，聲請簡易判決。

黑心仲介把移工集中安置在無窗、無空調的陰暗地下室，狠狠抽走他們的工作佣金，牟取暴利；移民署宜蘭專勤隊在宜蘭市一處民宅，查獲11名非法移工、非法仲介及雇主共3名，移送宜蘭地檢署偵辦。圖／宜蘭專勤隊提供