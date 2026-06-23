快訊

郵局解定存買0050！他對比結果傻眼：一周漲幅抵7、8年利息

世足賽／保住晉級希望 阿爾及利亞兩關鍵角球2：1逆轉約旦

彭博直擊台灣炒股狂潮…待業青年借錢買股 放話「隨便買都會賺」

聽新聞
0:00 / 0:00

經商失敗淪為吸血黑仲 非人道管理榨暴利60萬 泰籍兄弟淘金夢碎

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

移民署宜蘭專勤隊日前接獲檢舉，破獲宜蘭市民宅由國人呂姓主嫌與泰籍共犯聯手的非法仲介集團，黑心仲介把移工集中安置在無窗、無空調的陰暗地下室，狠狠抽取其工作佣金牟取暴利；專勤隊共查獲11名非法移工、非法仲介及雇主共3名，全案移送宜蘭地檢署偵辦，簡易判決處刑。

調查發現，呂姓主嫌原在新竹經營工廠，因經商失敗且婚姻受挫，企圖東山再起卻誤入歧途。他與一名泰籍逾期外僑共謀，在臉書泰文社團以「高薪、工作輕鬆」等噱頭，誘騙同鄉來台打黑工，而泰籍共犯每成功招募1人，即可獲得3000元介紹費。

另一方面，呂嫌採取「走動式推銷」策略，頻繁出入宜蘭各建築工地、農地及民宿，主動向雇主推銷廉價的外籍黑工，負責每日專車接送上下班；呂嫌從勞工每日微薄的薪資中，狠狠抽走400元至600元不等的佣金，藉此榨取不法暴利逾60萬元。

更惡劣是，呂嫌為節省成本，竟將11名移工集中安置在民宅一處無對外窗、無空調的地下室，現場環境極其陰暗潮濕；受害者包含一組來自泰國的年輕3兄弟，3人誤信臉書廣告結伴遠渡重洋來台，不料才上工不到10天就被捕，面臨遣返及管制入台，淘金夢碎悔不當初。

宜蘭縣專勤隊隊長陳冠元表示，依就業服務法規定，非法聘僱外國人最高可處75萬元罰鍰，5年內再犯者處3年以下有期徒刑；意圖營利非法仲介者，處3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金，全案已移送地檢署，聲請簡易判決。

黑心仲介把移工集中安置在無窗、無空調的陰暗地下室，狠狠抽走他們的工作佣金，牟取暴利；移民署宜蘭專勤隊在宜蘭市一處民宅，查獲11名非法移工、非法仲介及雇主共3名，移送宜蘭地檢署偵辦。圖／宜蘭專勤隊提供
黑心仲介把移工集中安置在無窗、無空調的陰暗地下室，狠狠抽走他們的工作佣金，牟取暴利；移民署宜蘭專勤隊在宜蘭市一處民宅，查獲11名非法移工、非法仲介及雇主共3名，移送宜蘭地檢署偵辦。圖／宜蘭專勤隊提供

黑心仲介把移工集中安置在無窗、無空調的陰暗地下室，狠狠抽走他們的工作佣金，牟取暴利；移民署宜蘭專勤隊在宜蘭市一處民宅，查獲11名非法移工、非法仲介及雇主共3名，移送宜蘭地檢署偵辦。圖／宜蘭專勤隊提供
黑心仲介把移工集中安置在無窗、無空調的陰暗地下室，狠狠抽走他們的工作佣金，牟取暴利；移民署宜蘭專勤隊在宜蘭市一處民宅，查獲11名非法移工、非法仲介及雇主共3名，移送宜蘭地檢署偵辦。圖／宜蘭專勤隊提供

宜蘭 移民署 移工

延伸閱讀

賭債糾紛！苗縣南庄鄉連轟21槍槍擊案 檢警查獲大批軍火4嫌收押

台人家中驚見「印尼大小姐」當看護 網揭3特徵：來體驗生活

影／酒駕男撞車找頂替！狂逃拒檢撞警車 蘇澳警拔槍、擊窗驚險逮人

雲林7月起亂丟垃圾罰金加重至6千 民眾檢舉獎金最高3千

相關新聞

臉書曬捕獵影片露餡 男非法飼養貓頭鷹、獼猴遭送辦

保安警察第七總隊第五大隊接獲民眾檢舉，指新北市一名鐘姓男子在臉書張貼捕捉保育類野生動物影片，警方蒐證完備後，持台北地方法院核發搜索票，會同新北市動物保護防疫處展開搜索行動，查獲鐘男涉嫌非法獵捕、飼養野生動物，訊後依違反「野生動物保育法」移送台北地檢署偵辦。

宿舍口角成喋血命案 桃園八德粗工遇酒醉室友挑釁竟持刀刺穿腹部奪命

江姓工人住在工程公司位於桃園八德和強路宿舍時，因故與下鋪年長的李姓工人不睦，前年11月某晚，江整理物品時，干擾酒醉休息的李男，雙方爆發口角，江竟憤而持隨身利刃刺入李右側腹部又痛毆，李送醫不治，桃園地檢署偵結，依殺人罪起訴，全案將由國民法官審理。

嘉市中藥商公會爆集體偽造文書 總幹事與6名業者遭起訴

嘉義市中藥商業同業公會劉姓總幹事涉嫌指導6名無照中藥商，以偽填買受人、偽造估價單等方式，向衛生福利部及嘉義市衛生局詐領「經營中藥事實證明書」與「販賣業藥商許可執照」。嘉檢偵查終結，認定劉姓總幹事與商姓、陳姓、林姓、黃姓、顏姓等7名被告涉犯偽造私文書、行使偽造私文書等罪嫌，依法提起公訴 。

經商失敗淪為吸血黑仲 非人道管理榨暴利60萬 泰籍兄弟淘金夢碎

移民署宜蘭專勤隊日前接獲檢舉，破獲宜蘭市民宅由國人呂姓主嫌與泰籍共犯聯手的非法仲介集團，黑心仲介把移工集中安置在無窗、無空調的陰暗地下室，狠狠抽取其工作佣金牟取暴利；專勤隊共查獲11名非法移工、非法仲介及雇主共3名，全案移送宜蘭地檢署偵辦，簡易判決處刑。

卵巢癌手術釀死遭判刑 名醫劉偉民喊冤：癌症擴散 開刀也不可能切乾淨

婦產科名醫劉偉民近日遭法院一審依業務過失致死罪判處1年4個月徒刑，引發醫界關注。劉偉民今日上午首度公開說明案件始末，這名年輕卵巢癌患者於2012接受達文西手術後，2015年7月間復發，病程快速最終病逝。但當時癌症擴散到腹腔，開刀也不可能切乾淨，即使改採開腹手術，也無法避免死亡結果。

自稱住了10年...大甲溪河川地亂架鐵門還上鎖 僧人妨害公務判4月

台中東勢區1名僧人自稱在大甲溪畔住了10年，卻擅自在公有河川地架設鐵門上鎖，又剪斷第三河川分署的鎖頭，辯稱要行使自身通行、居住權；法院查，僧人沒有河川地所有、管理權，卻為滿足私欲不讓他人進出，依妨害公務罪判他4月，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。