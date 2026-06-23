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美食、生活議題養社群粉絲 北檢檢察長：假訊息認知作戰恐操縱選情

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北地檢署檢察長王俊力昨至北市中山警分局舉辦選舉查察座談，提醒應注意「境外敵對勢力」利用假粉專洗版，以美食、生活等議題吸引年輕人，並用AI技術複製培養長期粉絲群，意圖透過「認知作戰」介入年底地方公職人員選舉，操縱選情。

王俊力指出，應注意近期境外敵對勢力利用大量假粉專大規模洗版，鎖定美食、健康、生活等軟性民生議題吸引年輕族群，並透過AI技術短時間大量複製，在不同社群軟體平台培養長期粉絲群，意圖透過「認知作戰」介入選舉，目的藉由影響選民認知達到操縱選情。

王俊力表示，可預見屆時假訊息將大舉壓境，應溯源清查此類社群平台外，更應加強向民眾宣導防範此類認知作戰社群平台，避免假訊息影響選舉公平。

檢察長王俊力昨率同選舉查察執行秘書主任檢察官李仲仁、主任檢察官曾揚嶺及檢察官林鋐鎰至中山警分局舉辦地方公職人員選舉查察座談，北市警局副局長張素菱率領選舉查察業務主管、中山分局及所轄8個派出所主管人員共同與會研商查察策略；中山分局就轄區選情概況及查賄重點規劃等進行報告，北檢檢察官林鋐鎰簡報選舉查察工作重點，藉此強化情資蒐報、縝密查緝規劃、精準打擊不法。

中山分局轄區融合歷史文化與熱鬧商圈，有充滿異國風情條通商圈，也有文青最愛南西商圈，商業活動非常興盛。經分析以往選舉查察案件類型，曾發生賄選、選舉賭盤、選舉暴力、妨害投票、妨害名譽(包括黑函、假訊息)等案類。

王俊力強調，中山區曾發生數起毀損旗幟、妨害投票及其他選舉暴力犯行，再觀察中山區境內酒店、商務會館及其他特種商業活動場所，過往有許多幫派活動蹤跡，為嚴防幫派組織不法份子介入選舉，警政機關應嚴密掌握轄區幫派組織活動，事先勸導約制可疑不法幫派組織，若有查獲具體不法事證，應秉持嚴查速辦、溯源追查之原則，澈底杜絕選舉暴力。

台北地檢署檢察長王俊力昨至北市中山警分局舉辦選舉查察座談，提醒應注意境外敵對勢力利用假粉專洗版，以美食、生活等議題吸引年輕人，意圖透過「認知作戰」介入選舉。圖／北檢提供
台北地檢署檢察長王俊力昨至北市中山警分局舉辦選舉查察座談，提醒應注意境外敵對勢力利用假粉專洗版，以美食、生活等議題吸引年輕人，意圖透過「認知作戰」介入選舉。圖／北檢提供

王俊力 北檢 檢察官

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