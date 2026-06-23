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租屋蟑螂使用高耗能電器還半年不繳房租 法院判搬家賠錢

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹劉男出租套房給黃男居住，黃男只支付3800元訂金就先入住，之後不但長期未繳租金，還被控違反住宿公約使用高耗能電器。劉男多次催討、要求搬離未果，只好報警提告。新竹地院審理後認定租約早已終止，判黃男須搬離房屋，並給付欠款及後續占用費。

判決書指出，劉男出租新竹市一處套房給黃男，每月租金3800元，除冷氣電費獨立計算外，其餘水費、電費、瓦斯費及網路費由房客平均分攤。黃男在簽訂書面租約前就先入住，但除了最初支付3800元訂金外，後續租金始終未繳。

劉男主張，黃男自去年9月至今年2月積欠租金，且違反住宿公約使用高耗能電器，因此多次要求搬離。雙方於去年9月間協商終止租約，當時考量黃男一時找不到住處，同意給予搬遷緩衝時間，但黃男遲遲未搬離。

法院檢視存證信函、LINE對話紀錄及雙方在警方、里長見證下的談話內容後認定，兩人確實已達成終止租約的合意，只是附帶「找到新租屋處後搬離」的條件，不過黃男始終未提出任何尋找房屋的具體行動，甚至在法庭上表示希望繼續履行租約。

法官指出，依民法規定，若當事人以不正當方式阻礙條件成就，法律上應視同條件已經成就。因此認定租約已於今年1月21日正式終止，黃男之後繼續居住已屬無權占有，房東有權請求返還房屋。

法官認定，黃男自去年9月起至租約終止期間，共積欠租金及水電、瓦斯、網路等分攤費用合計1萬8618元。由於租約終止後仍持續占用房屋，判黃男應騰空返還房屋，並自今年1月21日起至實際搬離為止，每月另須支付3800元占用補償金。

新竹劉男出租套房給黃男居住，黃男只支付3800元訂金就先入住，之後不但長期未繳租金，還被控違反住宿公約使用高耗能電器。示意圖／報系資料照
新竹劉男出租套房給黃男居住，黃男只支付3800元訂金就先入住，之後不但長期未繳租金，還被控違反住宿公約使用高耗能電器。示意圖／報系資料照

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