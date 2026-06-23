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自稱住了10年...大甲溪河川地亂架鐵門還上鎖 僧人妨害公務判4月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中東勢區1名僧人自稱在大甲溪畔住了10年，卻擅自在公有河川地架設鐵門上鎖，又剪斷第三河川分署的鎖頭，辯稱要行使自身通行、居住權；法院查，僧人沒有河川地所有、管理權，卻為滿足私欲不讓他人進出，依妨害公務罪判他4月，可上訴。

檢警調查，該名僧人2024年10月至2025年11月間，分別在東勢區新互助段粵新堤防旁的大甲溪河川公地、出入口，前後6度架設鐵門上鎖、毀損第三河川分署所有的鎖頭再換上自己的鎖，甚至以水泥堆砌空心磚，破壞公物又妨害附近承租戶、河川分署人員通行。

台中地院審理時，僧人表示他住在當地10年了，否認全部犯罪，他只是行使自己通行權力、居住權，且本案鐵門內土地是私人用地，不是公有地，他為了進出才剪除河川分署的鎖頭，再自行上鎖，堆砌空心磚是為防止他人進入大小便。

中院查，依第三河川分署現場位置圖、台灣省政府公告地號、大甲溪河川圖籍公告，再比對衛星圖套繪河川圖，可見僧人設置鐵門、上鎖位置坐落土地，都是公告的河川地。

現場駐衛警也說，僧人私自將鐵門上鎖的行為，造成第三河川分署無法進入河川地巡防，第三河川分署每周會巡視2天，也使河川地的承租戶無法使用現場的道路進出農地耕種。

中院認為，僧人明知對本案河川地沒有所有、管理權源，卻為滿足個人私欲，排除承租戶、河川分署公務員使用道路，前後以妨害公務、毀損、強制犯行。審酌其犯沒和解、賠償，現從事僧人工作，每月收入約8萬元，考量一切情狀後依妨害公務罪，判他有期徒刑4月。

台中司法大廈。記者曾健祐／攝影
台中司法大廈。記者曾健祐／攝影

台中地院

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