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平溪前區長陳聖聰花2萬公帑設「私宴」...認罪辭20年公職 獲緩刑定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

新北市平溪區前區長陳聖聰2018年在職期間設宴邀請地方人士餐敘，席開4桌共花費2萬元，一審認為陳指示下屬上簽呈從工程管理費項下支應，餐敘與公務無關，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判3年10月徒刑，二審認為改判刑2年並宣告緩刑5年，最高法院駁回上訴而定讞。

陳緩刑期間付保護管束，支付公庫50萬元，並提供50小時義務勞務，參加10小時法治教育，褫奪公權2年。陳聖聰之後任職新北市職訓中心主任，卻被控與副主任、秘書聯手長期霸凌下屬，受害人數超過20人受害，有人夜不能寐，甚至因作業問題要員工賠15萬或申誡，有人因此難過到想割腕。有人批評陳一審被判刑卻仍照常上班，繼續主掌考績與人事，一如既往地施壓、冷處理，但勞工局否認稱「與事實不合」。

陳2018年12月12日設宴邀請地方人士餐敘，與不知情的國民黨平溪區黨部葉姓負責人商議，由陳出資支付餐敘費用，葉負責聯繫欲邀請的會人士及餐敘地點。

一審指出，陳聖聰囑咐工務課人員，以工程管理費辦理「工程觀摩、宣導，促進工程用地取得及地方人士協調溝通」，簽呈記載，主旨為辦理工程觀摩宣導，促進工程用地取得及地方人士協調溝通，擬辦理餐敘，每桌5000元共2萬元，由工程管理費項下支應，簽請核示，經陳批示「如擬」後決行。

一審認為如非與工程管理或用地取得相關，不得逕行動支工程管理費，陳為拓展自身人脈、結交地方有力人士等私人利益，濫用職權而不實動支、核銷工程管理費，支應他舉辦的私人餐敘活動費用，不僅有害公務人員的清廉形象，更壓縮平溪區內工程建設的經費利用空間，判3年10月刑，褫奪公權2年。

陳二審認罪，僅就科刑上訴，並繳回2萬元犯罪所得，也辭去長達20年的公務員職務以示自省，二審審酌陳所為雖然有錯，但他犯的是最輕本刑7年以上有期徒刑重罪，就算依貪汙治罪條例第12條第1項規定減輕其刑，仍有「情輕法重」的情形，因此再依刑法第59條情堪憫恕規定減刑。

二審認為陳聖聰危害公務人員清廉形象，更不當影響、壓縮平溪區內工程建設的經費利用空間，但本件詐取財物的金額不多、犯罪情節並非嚴重，改判2年徒刑，因陳沒有前科，給予緩刑機會，不過仍宣告褫奪公權2年。

案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤或違背法令之處，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

最高法院。圖／聯合報系資料照片
最高法院。圖／聯合報系資料照片

貪汙 平溪 最高法院

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