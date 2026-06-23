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共和黨主席收中共資金競選造勢...犯反滲透法判2年 他喊「違法違憲」

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

共和黨、第三勢力333政黨聯盟主席周克琦接受境外敵對勢力資助，4年前九合一大選期間在君悅飯店舉行「世界民主運動大會」時抗議，並替候選人造勢，一審依反滲透法受滲透來源指示及資助為候選人造勢罪判2年徒刑。案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持判周2年徒刑。

周克琦因2023年間登記參選副總統，連署期間行賄逾20人，被判刑3年定讞，已在監執行，今被提解至法院聽判，他得知判決結果，當庭向合議庭表示「違法違憲」、「違反判例啊，法官」。周面對媒體也重申「違反判例、違法違憲」，並表示要聲請釋憲，「應該要大法官釋憲的，要聲請憲法訴訟」。

同案被告莆仙同鄉會常務理事潘進東、中華赤色聯盟政黨主席朱俊源一審分別被判1年6月、1年徒刑，高院今也駁回上訴，維持一審判決。

周克琦等3人均否認犯罪，周供稱他和朱是政黨圈朋友，與潘是普通朋友，他是「深藍」、「深紅」政治主張的人沒錯，但絕沒有為境外敵對勢力在台作統戰工作，自嘲「我沒有身分，更沒有能力」。

周也辯稱，抗議當天是協助黨籍台北市長參選人唐新民、市議員參選人鄭穎隆造勢，只是借君悅飯店對面空地，並沒有受到任何人指使，潘本想給他4萬5千元，但後來沒給，共和黨活動長期都在街頭舉行，潘沒有指示他，朱也沒有權力指揮他。

一審根據對話紀錄，發現潘與「市台辦薛志勇主任」對話，潘也回報「這一次反正是為共產黨做事，做得到的就跟他拚了」，並收受金錢，從事特定的政治活動。

一審指出，周透過朱的引薦而認識潘，並受潘指示及要求，2022年10月5日至27日在君悅飯店對面廣場抗議，並替候選人助選，也收受4萬5千元。

判決指出，周身為共和黨主席，對於選舉制度有相當程度的了解，卻藉由潘協助從事競選造勢活動，妨害選舉投票的公正、公平和純潔，且周等3人始終否認犯行，犯後態度不佳，均判處有罪。

共和黨負責人周克琦。圖／聯合報系資料照片
共和黨負責人周克琦。圖／聯合報系資料照片

共和黨主席周克琦。記者林孟潔／攝影
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共和黨 中共 台灣高等法院

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