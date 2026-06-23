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行政執行績效突破7000億 行政執行署署長繆卓然：讓執行充滿溫度

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

法務部行政執行署2001年成立以來累計徵起破7000億元，今舉辦「看見公義．執愛同行—行政執行績效突破7000億成果發表暨標竿學習交流活動」，邀集檢察機關、中央及地方移送機關代表共同見證行政執行制度發展的重要階段性里程碑。

活動由法務部長鄭銘謙主持，鄭頒發「看見公義」、「執愛同行」、「創新領航」獎，獲獎團隊分別是台北分署、新竹分署、高雄分署、彰化分署、新北分署、士林分署，透過頒獎儀式表揚分署於執行效能、人本關懷及創新服務方面的優異表現。

鄭銘謙表示，行政執行制度肩負維護國家財政紀律與社會秩序的重要使命，徵起的稅捐、健保費、勞保費及各類行政罰鍰均為支撐公共建設、社會福利及政府施政的重要資源。

鄭說，這項成果不僅代表國家債權獲得有效實現，更代表透過行政執行制度，使法律規範得以真正落實，確保社會秩序與公平正義；行政執行並非僅以績效數字為唯一目標，在執行過程中，也強調專業與同理心並重，對於經濟困難、生活陷入困境的義務人，提供分期繳納、寬緩執行及結合社福資源等協助。

鄭表示，面對數位科技快速發展，行政執行署也積極推動數位轉型，配合法務部打造可信任法務主權AI政策，導入資訊分析及人工智慧應用技術，提升案件管理與執行效能，並透過跨機關合作機制強化資訊共享與資源整合。

行政執行署署長繆卓然表示，7000億元是行政執行制度發展的重要里程碑，更是邁向下一階段的重要起點，未來將持續秉持依法行政、剛柔並濟、勇於創新的核心理念，深化智慧執法與跨域合作，精進行政執行制度，打造更公平、更溫暖且更值得人民信賴的法治社會理念，讓人民看見公義，讓執行充滿溫度。

法務部長鄭銘謙（中）與行政執行署台北分署同仁。記者王聖藜／攝影
法務部長鄭銘謙（中）與行政執行署台北分署同仁。記者王聖藜／攝影

績效 法務部 鄭銘謙

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