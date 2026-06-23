曾涉槍砲案入監 假釋期間又手癢改槍被逮...台中男求法官減刑遭駁

台中市陳姓男子在2023年間假釋出監，但在假釋期間，於租屋處私自製造改造手槍、子彈，2024年底遭警方搜索查獲，一審依槍砲罪，判刑8年6月，陳男上訴台中高分院，主張無犯罪意圖，且坦認犯行，請求輕判，二審近日審結，駁回上訴，維持原判。

判決指出，陳男明知未經許可不得製造槍砲彈藥，仍在2024年5月間某日起，以網路購得槍管、撞針、滑套、彈匣、電鑽、研磨機等材料及工具，在台中市某區租屋處自行組裝製造，警方在2024年11月25日搜索，當場查獲改造手槍1把、含彈匣、子彈12發、滑套、槍身等零件、改槍工具等證物，檢方依槍砲罪起訴。

台中地院審認，陳男早在2015年間即因持有改造手槍、製造子彈等案件，經判刑確定，入監執行後在2023年8月10日縮短刑期假釋出監，卻在假釋期間再犯本案，惡性非輕，前科顯見刑罰警惕效果不彰。

法官指出，雖辯護人援引刑法第59條請求酌情減刑，但此案情狀不足引起社會一般同情，不予適用，依槍砲罪，判刑8年6月。

陳男不服一審量刑，提起上訴，他主張，製造槍械出於一時好奇，無供犯罪之意圖，犯後始終坦承，一審量刑過重，違反比例原則及罪責相當原則，請求依刑法第59條再予減輕。

台中高分院近日審結，認定一審已依刑法第57條各款情狀審酌，相較法定最低刑度7年，8年6月的量刑已屬偏低，符合比例原則、平等原則及罪責相當原則，駁回上訴，尚未確定。