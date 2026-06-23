借住朋友家被吵醒生「起床氣」 險刺死他爸爸...還瞎扯：像家人一樣

台中蔡姓男子借住朋友家，半夜被友人關門聲吵醒生「起床氣」竟拿木塊敲他頭，對方父親見狀理論，蔡竟拿尖刀朝老翁心臟猛刺，當場釀氣血胸，老翁浴血負傷自己開車就醫撿回一命；台中地院考量蔡犯後否認、沒和解，依殺人未遂罪判蔡男6年2月徒刑，可上訴。

檢警調查，蔡男2025年1月31日住在朋友清水區的家，不滿對方關門聲過大就拿木塊敲他頭，朋友的爸爸聞聲下樓查看並將蔡拖出門外。

蔡因屢遭朋友爸爸要求搬離心生不滿，竟從屋外機車車廂內拿了1把尖刀，連續朝朋友爸爸胸口刺2下，當場刺穿他肺部釀氣血胸，緊急就醫手術才撿回一命。

台中地院審理時，蔡否認犯行，辯稱平時和朋友爸爸關係好，像自己家人一樣，當時扭打不知手上棍子旋鈕鬆掉露出刀子，直到對方流血才知其受傷，沒有殺人犯意。

被刺傷的老翁證稱，蔡男是他兒子朋友，因蔡常常在家中吸毒所以不歡迎他，要求離開、常常驅趕但蔡還是不走，當時蔡拿刀朝他心臟刺，自己流了很多血。親友也表示，老翁和蔡男相處不好。

中院查，蔡男凌晨被朋友關門聲吵醒，而生起床氣，憤怒下拿木塊攻擊朋友頭，事後又因拉扯驅趕，積怨加上當場衝突刺激，可能產生致老翁於死動機。

中院發現，老翁遭刺入4公分，刺進肺部造成氣胸，老翁遇害自行開車就醫，是考量醫院在附近，與其叫救護車來載，不如立即開車就醫更迅速，且現場沒人會開車。

中院審酌，蔡犯後否認、沒有和解，因老翁不歡迎他借住心生不滿攻擊，依殺人未遂罪判他6年2月。