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獨／網紅律師洩密詐團遭判4月 另一人緩刑中再判刑...未來恐入獄

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中檢警破獲詐騙集團意外發現擔任辯護人的律師陳頂新、紀佳佑相繼洩漏偵查秘密、個資，陳趁律見把在押人犯供詞洩漏給詐團得知，再經紀同意翻閱聲押理由卷證還偷拍，陳犯後全坦承，紀則否認；台中地院審理2年多，今依洩密罪判陳4月、依違反個資法判紀6月，均得易科罰金，可上訴。

台中地院今上午宣判，合議庭依洩密罪判陳頂新4月徒刑，得易科罰金，依違反個人資料保護法判紀佳佑6月徒刑，併科罰金10萬元，得易科罰金、易服勞役。

陳頂新表示，對於今判決結果頗感失望，根據台南高分院113年度上更一字第40號、台北地院113年度訴字第1550號判決見解，本案應存有無罪空間，目前針對偵查秘密、洩密的行為樣態模糊，會讓執業律師動輒得咎，變相壓縮律師辯護空間。

陳頂新說，本案他受當事人母親直接委任，非受詐團委任，將案情回報其母親、親友，是因媽媽關心兒子狀況，且該狀況為兒子對自己案情描述，沒任何偵查秘密，他絕對沒將任何偵查秘密提供詐團。

陳也說，本案也非他親自處理，而是指派其他律師開庭，他甚至沒和當事人有直接接觸，他認為應立即修正法律，讓洩密構成要件更加完整、具體、可遵守，如此才符合罪刑法定原則。

由於紀佳佑2021年曾協助詐團串證、洩密，法院當時以他經此教訓「當知謹惕，無再犯之虞」判刑7月，緩刑4年。今再被依違反個資法判6月，前案緩刑若遭撤銷，未來恐得入監。

檢方起訴指出，台中檢警2023年9月偵辦陳姓男子為首的電信詐欺案，陳利用他人個資轉售，又擔任第一線話務手行詐117人，檢察官同月8日將他聲押禁見獲准。

檢方發現，詐團得知後聯絡陳頂新要求他「進場去幫陳男」，稱有將律師資料傳給陳的家人，交代「要了解筆錄大概說了哪些」。陳受委任後，11日由事務所員工到看守所律見陳男，依他供述犯罪模式、分工，及共犯認罪與否等製作「案件辦理紀錄表」，事後上傳LINE群組，又洩露給詐團人士。

檢警19日再抓到詹姓共犯時，發現詐團成員為知悉檢警偵辦內容、圖謀傳證，成立「法扶資訊同步」群組，驚覺當中流傳陳洩漏的檔案，有關陳男供述內容全遭曝光。

檢方查出，陳頂新為取得檢方聲押、法院羈押陳男理由，向同案另一共犯委任的律師紀佳佑聯絡，表示「想了解案情」，紀同意後17日讓陳到事務所翻閱卷證，洩漏其業務上持有的偵查秘密，陳則趁機拿手機偷拍傳到工作群組。

檢方訊時，陳全部認罪坦承，表示自己主動跟紀聯絡，對方同意給他看卷，包括聲押書、裁定羈押理由，但紀不知道他有偷拍；紀則否認，辯稱沒提供卷證給陳閱覽。

律師陳頂新。圖／報系資料照
律師陳頂新。圖／報系資料照

詐團 律師 台中地院

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