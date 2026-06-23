基隆檢察官林渝鈞放高利貸獲利4302萬 涉犯重利等4罪遭起訴

基隆地檢署檢察官林渝鈞涉嫌以人頭身分，共放貸超過1億元給有資金需求的廠商，收取年息42至84%。基檢查出林為掩飾重利犯行，除未申報債權，還與蔣姓妻子假離婚，不用申報蔣女實際財產狀況，今依涉犯重利、洗錢、偽造文書和強制罪嫌起訴。

檢方調查，高姓男子2020年起在基隆地區施作工程，因資金周轉不靈，出現財務困難。高男曾至董姓男子經營的歌唱行消費，兩人相識。董男自2021至2025年間，數度借錢給高男，約定年息31.6至60%不等，董男從高男手中共拿到利息116萬多元。

林渝鈞因為董男介紹妻子蔣女至高男實際經營的公司工作，認識高男並得知高的財務狀況，另從董男處知道高男急需資金。

林渝鈞想要放貸獲利，又要防身為檢察官從事不法放貸情事曝光，經董男牽線，以鍾姓友人名義，在2022至2024年間放貸款項給高男，約定收取年息60至84%。林共向高收取利息354萬多元，其中付6萬元仲介費給董男，付人頭費14萬多元給鍾男。

林男借結高男的款項並非都是自有資金，而是2022至2025年8月間，與妻子蔣女向親友及目前身分不詳人士，以較低利息借貸，或以投資包裝借款方式取得，轉手放貸給高男後，收取年息42至60%。檢方查出，林男在這段期間借貸給高男的金額高達1億多元，收取的利息在3948萬元以上。

林渝鈞疑為掩飾重利犯行，除了2022至2025年度公職人員財產申報，未依法據實申報借貸給高男的債權債務關係，還在2024年9月16日與蔣女辦理假離婚，因此從2024年起就不用再申報蔣女的財產狀況。

高男在2025年9月間已無力清償債務，林渝洲為確保債權，要求高男接受他提出的償債合約，安排高男在林以他人名義設立的公司施作工程，所得工程款優先清償債務。林渝洲脅迫高男簽署這紙合約，但高男最終並未簽署，並向調查局提出檢舉。

基檢指出，2025年底察覺林渝鈞的異常情況後，主動分案偵辦，今年2月25日指揮法務部調查局北部地區機動工作站、廉政署廉政官執行搜索後，隔天向基隆地方法院聲請羈押禁見獲准。林在案發後辭職，檢方偵辦近4個月，今天偵查終結，起訴林渝鈞等4人。

檢方起訴林渝鈞、蔣女、鍾男和董男涉犯刑法重利罪嫌，林渝鈞和蔣女、鍾男另涉犯洗錢防制法洗錢罪嫌。林渝鈞與蔣女辦理假結婚登記，涉犯刑法使公務員登載不實罪嫌。林渝鈞脅迫高男簽署償債合約部分，涉犯刑法公務員假借職務上權力、機會犯強制罪嫌。

基隆地檢署檢察官林渝鈞涉嫌放貸收取重利，檢方今依涉犯重利、洗錢、偽造文書和強制罪嫌起訴。記者邱瑞杰／翻攝