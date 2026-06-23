快訊

韓國瑜訪美首站抵達鳳凰城 致詞比喻台積電是「那滴奶油」

孫協志憂心問「56會亡嗎」 命理師明確給答案

高雄男大生宿舍虐殺30隻倉鼠 「酒精點火、竹籤穿肚」惡劣行徑曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

離婚後住一起還繼續付房貸 嘉義男無權占有被前妻驅離還要月付2744元

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

前夫繳清房貸卻換來一紙驅逐令？嘉義一對夫妻離婚後，男子持續繳納房屋貸款，原以為是展現負責態度，不料日前卻被前妻指控為「無權占用」並告上法庭 。前夫主張房屋當年僅是「借名登記」在妻子名下，自己才是實際出資者；然而，法官審理後認為男子舉證不足，非但不採納借名登記說法，更判決他必須搬離現址，甚至每月還得支付前妻2744元的不當得利。但仍有上訴機會。

據判決書，這起房屋遷讓事件源於程男、鄧女在2023年離婚 ，過去共同居住的房產雖然登記在女方名下，但當初購屋時由女方支付頭期款與訂金共70萬元，婚姻存續期間的房貸則協議由男方分期繳納 。

離婚當時，鄧女考量不影響子女身心發展，同意程男在照顧長子期間得共同居住在該房屋內。直到近期長子已成年並前往外縣市就讀大學，女方認為出借房屋的目的已經達成，且未成年長女數次表達想搬回該屋，鄧女遂於2025年底寄發律師函通知終止使用借貸關係，要求程男限期遷出。

程男在庭審中不滿表示，房屋除了頭期款，剩下的銀行貸款都是由他繳納，當時是基於夫妻關係而「借名登記」在女方名下，且離婚協議書中也載明房地所有權為雙方共有，日後賣出價金平分，因此認為自己居住在內完全合理。鄧女則在開庭後，隨即於2026年4月自行將剩餘的13萬餘元貸款還清，並將男方離婚後所支付的16萬餘元貸款總額全數匯還。

法院審理，稱借名登記契約必須雙方有明確的意思合致，男方雖然提出存摺明細證明有負擔貸款，但購屋出資與房屋所有權的實質歸屬並無必然關連，加上離婚協議書所載內容屬於將來如何分配財產的問題，尚難以此認定雙方存有借名登記法律關係。

法官認為，兩造既然沒有借名登記契約，該房屋依法即為女方所有。雙方在離婚協議中未約定搬離期限，性質屬於未定期限的使用借貸，貸與人得隨時請求返還。女方既已發函要求遷出，契約即告終止，男方繼續占用便屬無權占有。審酌房屋現值、地價及當地生活機能後，判決男方應將房屋遷讓返還，並自2026年3月5日起至返還日止，按月給付女方2744元 ，全案仍可上訴 。

繳了半天房貸居然沒名字！嘉義男主張「借名登記」被法官駁回，還要倒貼前妻租金。圖／本報資料照片
繳了半天房貸居然沒名字！嘉義男主張「借名登記」被法官駁回，還要倒貼前妻租金。圖／本報資料照片

房貸 嘉義 離婚

延伸閱讀

很多人不知道！ 子女滿18歲後房屋稅藏省稅空間

鄰屋打通自住 同享優稅

酒駕父子檔欠費不繳 台北分署查封房產才火速清償

子女成年 自住屋獨立計算

相關新聞

自稱住了10年...大甲溪河川地亂架鐵門還上鎖 僧人妨害公務判4月

台中東勢區1名僧人自稱在大甲溪畔住了10年，卻擅自在公有河川地架設鐵門上鎖，又剪斷第三河川分署的鎖頭，辯稱要行使自身通行、居住權；法院查，僧人沒有河川地所有、管理權，卻為滿足私欲不讓他人進出，依妨害公務罪判他4月，可上訴。

為麵店千金爭風吃醋 前偵查隊長藉辦案調監視器還抹黑後任遭起訴

高雄市警局某分局前任胡姓偵查隊長發現張姓隊長與知名麵店千金走得近，懷疑張男與千金上旅館開房，假裝警察辦案到旅館調帶，隨後持千金與張男走在旅館外的照片向督察室檢舉偷勤，還上爆料公社發文，結果經督察室檢舉後，查出檢舉並非事實，雄檢今偵結，依據誣告罪、公務員非法利用個資等罪起訴胡男。

平溪前區長陳聖聰花2萬公帑設「私宴」...認罪辭20年公職 獲緩刑定讞

新北市平溪區前區長陳聖聰2018年在職期間設宴邀請地方人士餐敘，席開4桌共花費2萬元，一審認為陳指示下屬上簽呈從工程管理費項下支應，餐敘與公務無關，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪判3年10月徒刑，二審認為改判刑2年並宣告緩刑5年，最高法院駁回上訴而定讞。

共和黨主席收中共資金競選造勢...犯反滲透法判2年 他喊「違法違憲」

共和黨、第三勢力333政黨聯盟主席周克琦接受境外敵對勢力資助，4年前九合一大選期間在君悅飯店舉行「世界民主運動大會」時抗議，並替候選人造勢，一審依反滲透法受滲透來源指示及資助為候選人造勢罪判2年徒刑。案件上訴，台灣高等法院今駁回上訴，維持判周2年徒刑。

行政執行績效突破7000億 行政執行署署長繆卓然：讓執行充滿溫度

法務部行政執行署2001年成立以來累計徵起破7000億元，今舉辦「看見公義．執愛同行—行政執行績效突破7000億成果發表暨標竿學習交流活動」，邀集檢察機關、中央及地方移送機關代表共同見證行政執行制度發展的重要階段性里程碑。

曾涉槍砲案入監 假釋期間又手癢改槍被逮...台中男求法官減刑遭駁

台中市陳姓男子在2023年間假釋出監，但在假釋期間，於租屋處私自製造改造手槍、子彈，2024年底遭警方搜索查獲，一審依槍砲罪，判刑8年6月，陳男上訴台中高分院，主張無犯罪意圖，且坦認犯行，請求輕判，二審近日審結，駁回上訴，維持原判。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。