追垃圾車跌倒遷怒清潔隊員 清水阿伯持西瓜刀砍車二審判9月

台中市六旬蔡姓男子在去年底時，因追趕垃圾車時不慎跌倒，將怒氣遷怒於清潔隊員，隔日持西瓜刀砍擊垃圾車車窗，再持刀逼近揮砍威嚇，致清潔隊員心生畏懼、驚慌閃避，事後更出現失眠、心悸、胸悶等急性壓力反應症狀，蔡男坦承犯行，與被害人、市府環保局調解成立，一審依攜帶凶器妨害公務罪，判刑9月，二審近日審結，駁回上訴，維持原判。

判決指出，2025年12月26日上午，蔡姓男子（65歲）追趕垃圾車時跌倒受傷，對清潔隊員心生不滿，隔天上午11時許，清潔隊員行駛環保車行經蔡男位於台中市清水區住所前收取垃圾時，蔡男持西瓜刀靠近垃圾車、徒手欲拉開駕駛座車門，清潔隊員隨即將車門車窗緊閉。

蔡男見狀持刀連續敲擊車門及車窗，致車窗玻璃破裂、B柱板損壞，維修費用約新台幣3990元，清潔隊員下車欲求援時，蔡男從住所再度走出，持西瓜刀向清潔隊員逼近、作勢揮砍，導致清潔隊員不斷閃避逃離，警方獲報到場逮捕蔡男，當場扣得西瓜刀一把。

檢察官依攜帶凶器妨害公務執行罪、損壞公務員職務上掌管物品罪、恐嚇危害安全罪提起公訴，並認三罪屬想像競合，請求從一重論處。

台中地院審認，蔡男明知清潔隊員身著清潔隊反光背心、駕駛印有環保局字樣垃圾車依法執行公務，僅因細故即持兇器妨害公務、威嚇公務員，藐視國家公權力，但念及蔡男犯後坦承犯行，與告訴人、環保局調解成立，承諾賠償損失。

另審酌蔡男前有過失傷害前科，於2024年8月14日執行完畢，本案為5年內再犯，構成累犯，然因前案罪質與本案不盡相當，法院裁量不予加重其刑，依攜帶凶器妨害公務執行罪，判刑9月。

全案上訴台中高分院後，二審近日審結，認定一審認事用法並無違誤，駁回上訴，尚未確定。