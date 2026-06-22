北港朝天宮董座子糾眾毆打前立委 法院今裁定30萬交保

前立委、北港朝天宮前董事長曾蔡美佐5月7日清晨在雲林北港住家遭數十人闖入毆打受傷，北港朝天宮董事長、雲林縣副議長蔡咏鍀的兒子蔡晉財也涉案遭收押禁見，雲林地檢署今偵查終結，依妨害秩序、傷害、侵入住居及毀損等罪嫌，將蔡晉財等17人提起公訴。其中蔡晉財被認定為首謀，遭求處妨害秩序罪最高刑度7年6月徒刑。雲林地方法院今晚裁定蔡晉財30萬元交保，並限制出境出海及禁止騷擾或接觸證人，其餘5名被告5萬元交保。

檢方調查，案發時正值北港朝天宮媽祖遶境活動期間，蔡晉財不滿曾蔡美佐家人與虎爺轎班因停轎參拜問題爆發口角，心生不滿，5月7日糾集22人聚集在曾家前，並以手指向曾家方向叫罵，並稱「就是那間」，眾人隨即一擁而上，闖入住處前庭及周邊區域施暴。

林姓、陳姓、蔡姓、謝姓等14名嫌犯持鐵拒馬、三角錐、塑膠椅、木椅及鋁棒等物，以徒手、腳踹及持械攻擊方式毆打曾蔡美佐的兒子曾維斌等人，並砸毀住處玻璃門及現場物品，另有人持辣椒水在場叫囂，眾人推擠助勢，混亂中，高齡81歲的曾蔡美佐遭推擠跌倒，造成腰椎第一節壓迫性骨折，其餘4名被害人也受有不同程度傷勢，多項財物遭毀損。

檢方今對首謀蔡晉財求處妨害秩序罪最高刑度有期徒刑7年6月；14名實際下手施暴者，各求刑7年；2名在場助勢者則求刑1年，希望藉由重刑遏止聚眾暴力歪風。

全案起訴後移審雲林地方法院，法院表示，檢方當初以有串供之虞向法院聲押蔡晉財等6人，雖蔡晉財矢口否認涉案，但偵辦過程中已鞏固相關事證，已無羈押必要，因此裁定蔡晉財30萬元交保，並限制出境出海，且禁止騷擾或接觸證人。